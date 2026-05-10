自由廣場》阿共「內應」削弱台灣 國人還要沈默嗎？

◎ 陳財能

台灣當前最大的危機，是台灣內部出現替中共開門的政治內應勢力！

當中國不斷對台文攻武嚇、企圖消滅台灣主權時，正常的國家應該強化國防、加速建軍、發展不對稱防衛系統及團結人民守護家園。然而，傅崐萁等藍白政治人物，利用民主反民主，在立法院直接削弱國防、拖延建軍的法案與程序，所有台灣人不得不質疑：這究竟是在監督政府，還是在配合中共削弱台灣？

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強化防衛實力的預算，從一．二五兆被砍到〇．七八兆。被刪減的不是單純數字，而是國家安全、不對稱作戰的實質戰力，以及台灣人民未來的安全保障。當中共持續擴張軍力，台灣內部卻有人不斷削弱防衛能力。

令人擔憂的是，藍白利用層層程序拖延軍購與建軍時程，以專案報告與立院審議，讓台灣失去關鍵準備時間；且公然要求揭露軍購細節、交貨期程、後勤補給與聯合作戰效能等敏感資訊，形同替中共刺探軍情。

台灣人民一定要清楚，一旦台灣被藍白等中共內應勢力一步步拖向中國，後果絕不是口中的「和平統一」。

事實不容忽視，今天的台灣，已經不是藍綠之爭，而是自由民主與中共滲透之戰。

守護台灣，不只是台派、民進黨政府的責任，而是每一位不願失去民主自由台灣人的共同責任。台灣人，不能再繼續沈默，一起站出來反抗！

（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

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