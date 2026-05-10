自由廣場》全球發展無人機 藍白強拆台灣天空防線

◎ 衛重華

近年來，全球軍事型態正快速朝向「無人化」、「智慧化」與「低成本消耗戰」發展。從共軍大量進行無人機蜂群、機械狗、模組化步兵戰術演練，到烏俄戰場上FPV無人機改變戰爭邏輯，再到日本積極發展攔截型無人機與低成本空域防禦系統，世界清楚理解：未來戰場，是誰能以更低成本、更大量、更快速的方式癱瘓對手。然而就在全球軍事革命急速推進之際，台灣國會的國眾兩黨，卻聯手砍除台灣自主無人機相關預算，等同親手拆除台灣未來最重要的一道防線。

過去許多人對國防的想像，仍停留在傳統飛彈、軍艦與戰機時代，但烏戰早已證明，小型無人機可以摧毀數千萬美元的戰車，可以穿透傳統防空系統，可以癱瘓後勤與指揮節點，更能對士兵造成全天候心理壓力。烏軍以大量低成本FPV無人機，成功拖垮俄軍裝甲優勢；而俄羅斯也開始以大量伊朗系統化無人機進行飽和攻擊。

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這場戰爭讓全世界軍事學界重新理解，未來防空不可能只依靠昂貴飛彈，否則敵人只要用數百架廉價無人機，就能迫使你用更昂貴的攔截飛彈消耗殆盡。這就是典型的不對稱消耗戰！

然而，台灣正處於中共海量無人機威脅最前線。中共不僅擁有全球最大的商用無人機產業鏈，更已將其全面軍事化。一旦未來台海衝突爆發，台灣面對的絕不只是飛彈與軍機，而可能是數千架無人機同時進行飽和攻擊、電子干擾與偵察壓制。這種戰爭型態下，台灣若無法建立自主無人機產業、自主攔截能力與本土研發鏈，未來恐怕連基本空域安全都無法維持。尤其台灣身為海島國家，更需要大量低成本、可快速量產、可消耗的無人化裝備，才能形成真正具有韌性的國土防衛。

可悲的是，當全球加速發展無人機時，我們在野政黨卻在削弱台灣未來最重要的自主防衛能力。今天砍掉的，不只是幾筆數字，而是台灣無人機產業的人才培育、技術累積與戰略發展窗口。一旦研發中斷、供應鏈停擺、人才流失，未來即使重新投入，也可能已經錯過全球軍事轉型的黃金時間。當對岸已將機械狗與AI無人系統列為常態化演習科目時，台灣卻還有人在用政治惡鬥消耗國防，這不是監督，而是對未來安全的短視與輕忽。

真正的問題從來不是台灣要不要發展無人機，而是台灣是否還有時間。未來戰場已經不是鋼鐵洪流的年代，而是智慧化、低成本、高密度消耗的時代。若台灣不能及早建立自主無人機體系，未來一旦遭遇中共大規模灰色地帶襲擾與飽和攻擊，將付出更巨大代價。歷史從不等待猶豫的人，而國防更沒有重來一次的機會！

（作者為軍人）

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