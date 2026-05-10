自由廣場》沉著看川習將會 解讀川普的「變與不變」

◎ 高碩泰

川習會即將在北京登場，若干國人擔心台灣是否可能被納入「菜單」，成為雙方討價還價的籌碼。美國國務卿魯比歐近日與中國外長王毅通話後，證實川習會肯定將討論台灣，但他宣示任何各方都不應對台灣或印太地區採取任何破壞穩定的行為，俾符合美中兩國共同利益。川普團隊中對台灣議題及台美關係掌握最深的「知台派」，當非身兼白宮國安顧問的魯卿莫屬，在聯邦參議員任內乃唯一和我前後任正副總統（蔡賴、賴蕭）均有第一手互動的美方高層。魯卿發言毋寧定調了華府的基本立場與承諾，也暗示了倘北京就台灣地位、台海現狀、對台軍售等問題向川普施壓過頭，不無可能錯失了兩國尋求的戰略穩定利益，甚至弄巧成拙使整桌菜色走味，如此風險恐非北京樂見。

二〇一六年十二月「候任」總統川普和蔡英文總統進行了震驚全球的十分鐘通話，美國若干媒體則以尖酸語氣指出川普不啻明目張膽地激怒北京，認為是一個新手上場的低級失誤，讓原本意氣風發的川普大感不悅，在推文上反問：「台灣每年向美國採購數億美元的武器，我居然不該接聽台灣總統的祝賀電話？」言下道盡他的不爽。兩天後他仍餘怒未消，向媒體公開抱怨︰「我為什麼要被『一中政策』綁死？」似乎成為川普心中的一道陰影。

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今天的世人對川普的人格特質已不陌生，反映在他的即興式、不可確定性的決策風格，偏好利益、實力與交易，不受意識型態或既定政策約制，不喜國際規則、國際組織或多邊機制的束縛，也不惜與傳統同盟公開裂痕，不分敵友皆無所適從，陷入深度困惑。包括中方看似占盡川習會主場優勢，但如何應付既善變又出招難測的川普，北京未嘗不是既期待又怕受傷害。

美伊戰事仍酣，加上美國國內政經氛圍與川普民調低迷，一般多認為他訪問北京之底氣相對劣勢，惟川普預料絕不示弱或被占上風。美方在3B議題（波音、大豆、牛肉）可能取得訂單，僵持不下的3T議題（貿易、關稅、高科技出口管制）和能源、稀土、AI等敏感領域，是否順利解套或各取所需，猶待觀察。但「戰略穩定」允為本次川習會大國博弈與印太地緣政治的關鍵目標，俾確保雙方「互相倚賴又互不信任」的結構性競爭關係，「不失控應可控」。

從華府而言，現階段無意就「一中政策」及台灣問題與北京妥協，達致任何新的「默契」或「共識」，遑論所謂「第四公報」。雙方倘依往例在事後「各說各話」、「各自表述」，較屬可能的結果。我國人密注美中高峰會發展及關切台灣利益之同時，允宜保持沉著，毋須倉皇失措。

（作者為國策研究院顧問、前駐美代表）

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