自由共和國》鶴岡路人／日本非核三原則的去向——何謂核武「引進」

2010年當時岡田外相所容許的，僅限於「緊急事態」下核武的「臨時寄港」。圖為岡田克也。（歐新社檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學教授

日本政府長年維持「不擁有」、「不製造」、「不引進」核武器的非核三原則。此一原則最初由當時的首相佐藤榮於一九六七年在國會中提出。由於當時尚未有「核武器不擴散條約」（NPT），因此「不擁有」與「不製造」亦具有重要意義。然而，只要日本持續參與NPT，「不擁有」與「不製造」基本上屬於當然結果。雖然日本國內亦存在主張應自主擁有核武的聲音，但目前仍僅限於極少數。因此，圍繞非核三原則的爭論，主要集中在「不引進」的問題上。

不過，關於這一點，其實已經出現重大變化。在二〇一〇年三月的國會答詢中，當時的外相岡田克也（民主黨）表示，若發生「 緊急事態」，且在不允許核武「臨時寄港」的情況下將無法確保日本安全，則「當時的政權將以政權存亡為賭注作出決斷」。此一方針其後亦由自由民主黨政權所承襲。因此，有觀點認為，三原則實際上已成為「二．五原則」。

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不過，此處仍需注意，必須進行嚴謹的討論。因為岡田外相所容許的，僅限於「緊急事態」下核武的「臨時寄港」。換言之，這並未涵蓋平時的「臨時寄港」，也未涵蓋無論平時或戰時的「地面儲存（部署）」，亦即所謂的「引進」。

美國自冷戰時期起，即將搭載核武的潛艦與水面艦艇的臨時寄港稱為「過境」（transit），並將其與意味在地面儲存的「引進」（introduction）加以區別。亦即，只要核武仍搭載於艦艇之上，即使停靠港口，也不構成「引進」。至於航空器，雖然保留核武於機體上的空間有限，但只要未自機體卸下並於地面儲存，同樣不被視為「引進」。

當前的美國並未在包括經常停靠日本的航空母艦在內的水面艦艇，或攻擊型核動力潛艦上部署核武，因此日本政府說明，目前並不會出現核武寄港的問題。然而，未來若海基發射核巡弋飛彈（SLCM-N）被搭載於攻擊型核潛艦，並以該狀態停靠日本港口，只要美國的定義未改變，即不構成「引進」，亦不屬於依據日美安全保障條約需事前協議的範圍。

美國對於部署於海外的核武，一直維持「既不否認亦不承認」（NCND）的政策。因此，即使未來部署SLCM-N，也幾乎不可能公開哪些艦艇搭載該武器。

另一方面，在日本的國內脈絡下，即使不論美方定義，臨時寄港也極可能被視為「引進」而引發爭論。因此，日本政府的應對將受到考驗。這屬於平時情境，並不同於岡田答詢所設想的緊急事態。

若日本自身認為此類寄港有助於提升日本及日美同盟的嚇阻力，則有必要明確承認平時接受寄港；僅延續岡田答詢的立場，顯然不足。

高市早苗首相在就任前於二〇二四年出版的著作中曾表示，在接受美國核武器延伸嚇阻的情況下，「不引進」可能會構成阻礙，並對持續強調「堅守」非核三原則提出質疑。其主要考量在於，若限制美國的行動自由，可能削弱嚇阻效果。未來相關討論預料將更加活躍。

另一項更進一步的課題是地面儲存問題。目前美國並無計畫在地面部署搭載核彈頭的中程或短程飛彈。然而，美國確實擁有可由航空器搭載的核彈頭。美國部署於歐洲的戰術核武即屬航空器搭載型，依美國的定義亦構成「引進」。若日本欲接受類似部署，則須與美國簽訂包含緊急情況下安全管理規定的協定。以歐洲作為戰術核武「東道國」的案例而言，此類協定多屬秘密協定；在日本現行法制下，門檻相當高。

即使上述安排得以實現，接下來的重要問題在於，日本是否僅被動接受美國核武部署，抑或能就部署後核武的使用取得某種程度的發言權。這涉及兩種模式：一是一九九〇年代初期以前美國在韓國部署核武的模式，二是北大西洋公約組織的核共享模式。前者中，韓國並無任何發言權。

然而，所謂核共享係與美國共享，若美國本身無此意願，自然無法實現。若日本欲說服美國，則須說明在日本部署核武並賦予日本一定發言權，為何不僅對日本有利，對美國亦有利。在此之前，日本國內亦須回答：為何需要核共享，以及其欲解決的問題是否無法透過其他手段達成。

非核三原則相關問題一向具有爭議性，且在政治上容易升溫。正因如此，更有必要針對問題本身進行準確且冷靜的討論。

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