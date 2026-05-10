自由共和國》洪三雄／今日香港，明日台灣？—戳穿鄭麗文「躺平」的愚民謊言(下)

二〇一四年，「雨傘運動」。港人爭取「還政於民，落實普選」而上街抗議。結果約有一〇〇三人依「公眾妨擾」被捕。（路透檔案照）

洪三雄／一九七〇年台大法學院學生代表會主席

從V-Dem看香港民主由盛而衰

三、香港的民主是怎麼崩落的？

事實上，香港自由、民主的崩落，是在中國共產黨處心積慮的操控下進行的。台灣同胞不妨靜心正視：

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（一）一九九七年香港回歸、中國「統一」香港，昭告世人：

a.「一國」，就是香港屬於中國一部份，但是「馬照跑、舞照跳」。

b.「兩制」：「香港原有資本制度和法律制度，五十年不變」，維持香港「高度自治」。

（二）二〇〇三年，《香港基本法廿三條》實施，開始明文「限縮」香港「自治的範圍」。

最嚴重的是，基本法的「最終解釋權」由「中共人大常委會」掌握，也就是「法律（包括香港法院的見解）最後解釋權」屬於中共。中共介入香港司法，開始裂解「司法獨立」。

（三）二〇一四年，「雨傘運動」。

緣起於六月十日中共國務院發佈《一國兩制、高度自治》白皮書，明指「高度自治」的限度在「中央授權多少權力，香港才享有多少權力」。不過十七年，中共的猙獰真面目就暴露無遺。

港人為爭取「行政長官（特首）」真普選，反對「中共人大常委會對候選人有『篩選』的權力」，要求「還政於民，落實普選」而上街抗議。結果約有一〇〇三人依「公眾妨擾」被捕。

（四）二〇一九年，「反送中」運動，反對犯罪嫌疑人被「移送」到中國受審，隨後演變成「五大訴求」的大規模抗爭。結果港府宣佈撤回修例，但拒絕其餘全部訴求。

隨後的大規模逮捕與起訴，使公民社會全面瓦解，媒體與言論自由急遽收縮。截至二〇二二年底，共有一〇二七九人被捕，二九七六人已被起訴。

（五）二〇二〇年，公佈《香港國安法》。

此法並非透過香港立法會，而是由中共北京直接立法，並納入《基本法》，正式制度性終結了香港原有的民主體制。因此：

a.國安案件不適用原有普通法制度。

b.中共中央可在香港設定機構並行使權力，對政治、選舉、國安高度介入。香港已無「自治」可言。

c.「愛國者治港」成為中共控制香港政治的準則。泛民主派的政治空間幾乎消失。

原本明顯大異於中國的香港，一九九七年的「一國兩制」曇花一現，不到十七年，最後難逃被「統一赤化」的鎖喉命運。

雖然香港一而再民主訴求，但都被專制性的拒絕。即使社會全面性的對抗升高，結果還是「以卵擊石」。從此，中國式的共產制度取代了香港原有的民主、自由。「香港」與「中華人民共和國」已然劃上等號。

四、「香港」揭穿了鄭麗文「統一」的謊言

今年（二〇二六）四月，國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」行前，拋出「躺平換和平」論述，本質上就是要台灣放棄國防實力，對中共威脅屈服，連國民黨兩蔣以來堅決「反共」的立場，都棄之如弊履。

在「鄭習會」中，鄭習兩人多次提及「九二共識」、「反對台獨」，殊不知中共的「九二共識」就是「一中」、「沒有各表」；「反對台獨」就是反對「台灣是一個主權獨立的國家」。

換言之，鄭麗文附和習近平「只有『中華人民共和國』、否定『中華民國』存在」的主張。她一心唱和「中共」統一「台灣」，不僅要把「中國國民黨」變成「中國的國民黨」，更要把台灣變成中共的台灣、第二個悲慘的「香港」。毫無疑問，她就是中共在台代理人。

台灣同胞務必要看清楚，崩落的香港，其終結民主的過程，正是活生生的教訓。鄭麗文卻遮掩了這一個事實。

V-Dem「自由民主指數」顯示，香港由盛而衰的慘狀如下圖：

香港的教訓，正好戳穿鄭麗文口口聲聲的「一中」、「統一」、「反台獨」，事實上是裹著糖衣的毒藥——今日的香港，明日的台灣！

請記住，作為中共的卵翼，鄭麗文的血盆大口，是吐不出象牙的！

（完）

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