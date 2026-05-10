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自由共和國》洪財隆／川普關稅戰六大記憶點

2026/05/10 05:30

過去這一年多來，好像不少人看關稅看得眼花撩亂。作者盡所能，整理川普關稅六大記憶點，喜歡的話也可稱之為簡易工具箱。（路透檔案照）過去這一年多來，好像不少人看關稅看得眼花撩亂。作者盡所能，整理川普關稅六大記憶點，喜歡的話也可稱之為簡易工具箱。（路透檔案照）

洪財隆／前公平會委員

世界亂不亂？川普說了算。關稅也是。至少過去這一年多來，好像不少人都看得眼花撩亂。就盡我所能，稍稍整理一下川普關稅六大記憶點，喜歡的話也可稱之為簡易工具箱。

一、川普關稅戰本質為何？

川普認為美國對外貿易赤字源於貿易夥伴敲竹槓，所以必須匡正。貿易夥伴必須接受懲罰、美國得到補償，這是「對等關稅」和川普其他關稅手段的真正意涵。因此，川普關稅必然是在美國既有關稅基礎上額外加徵或所謂疊加。而這段期間各國和美國達成的協議，都將落入美方所設計的「貿易懲罰性框架」。

在此框架下，美國在雙邊談判中最大的讓步就是豁免部分產品的對等關稅，而不會全免關稅（亦即不會動到美國原先對外關稅），因為那是市場自由化的概念，不是川普看待貿易協議的方式。

二、透過國家別和產業別關稅

構成施壓交叉火網

國家別關稅：例如川普去年四月二日援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球各國加徵十％至五十％「對等關稅」（Reciprocal Tariff）。另外，由於今年二月廿日，美國最高法院裁決IEEPA加徵對等關稅違法，川普政府前不久祭出《一九七四年貿易法》三〇一條款，針對包括台灣在內十六個國家的重點產業，是否由於對美國實施不公平貿易行為而處於「結構性產能過剩」展開調查，試圖重建類似過去對等關稅那種壓力現場。三〇一條款即屬於國家別關稅，即使事由只發生在特定產業，也能對該國所有出口貨品加徵關稅，且加徵多少稅率並無法定上限。

附帶一提，美國在一九八〇年代透過三〇一條款，要求日本必須從海外（不限美國）採購至少廿％半導體相關產品。美國此一分散半導體供應來源的策略，後來有助於台灣和南韓半導體產業興起。

至於現行美國對全球加徵十％關稅的法源，亦即《一九七四年貿易法》一二二條款（原意在處理美國國際收支出現嚴重危機而非貿易赤字），一方面只是暫時性措施，實施後一五〇天期滿（今年七月二十四日）延長須經國會同意；另一方面必須「全球性普遍實施」，並非國家別關稅，既不能客製化也不可以排除任一國家。

美國另根據《一九六二年貿易擴張法》二三二條款，以維護美國國家安全為由，陸續發布對特定進口商品（如汽車、鋼、鋁、專利藥品）加徵關稅（或其他限制措施），此即產業別關稅。

三、最惠國待遇（Most Favored Nation, MFN）真的最惠嗎？

最惠國待遇這個概念很容易引發誤解。一旦認知錯誤，很有可能會改變經貿談判結果。

MFN的基本含意是「待遇平等」，一個國家如果給予某個貿易夥伴更好的待遇，即應給予每個與其簽訂相關協議的貿易夥伴同等待遇。所以真正的意思是「跟進」（別人有好康的）、「保底」（起碼），而不是望文生義的「最優惠」（第一名）。

在WTO架構下，MFN是具有拘束力的普遍義務，除了彼此簽有FTA（自由貿易協定）或其他規定之外，對任何成員的減讓（concession），必須馬上適用於所有其他成員。關稅待遇亦是如此，此時一體適用的關稅稅率叫做MFN關稅。

四、川普貿易協議具有哪些特色？

．從去年「關稅解放日」以來，美國一共對外簽署將近廿個協議，可區分成涵蓋大致方向和承諾的「架構協議」，以及具有更多實質內容的「貿易協議」。美國分別和韓國、日本、歐盟達成的協議屬於前者，美國和台灣、馬來西亞等國達成的協議則屬於後者。無論如何，這些協議都意味著政治承諾。

．可定位為行政協議。美國國會從頭到尾幾乎都沒有角色，無從參與、遑論審查。

．接近暫時性休兵協議。一般貿易協議完成簽署後，多半可降低雙方貿易關係的不確定性，亦即增加可預測性，但川普二．〇的關稅協議卻未必如此。美方一再表明，未來可視執行情況隨時調整對等關稅，甚至可迅速終止協議。

．強調經濟安全。除了藉由雙邊合作，強化供應鏈韌性之外，更屢屢提及針對第三國採取共同貿易行動，包括建立投資安全篩選機制和排除特定國家參與本國政府採購。

五、台美貿易協議何去何從？

台美雙方在今年一月所簽署的「投資合作MOU」，主要涉及台積電等半導體產業赴美投資和未來晶片關稅待遇，到這裡算是「架構協議」。台美雙方隨後在二月簽署「對等貿易協議」（ART），由於內容不僅涵蓋台灣市場對美開放或關稅減免，更要求台灣在非關稅貿易障礙、產品標示、智慧財產權、漁業環保等方面，如何對美國做出具體承諾。所以說ART算是真正的「貿易協議」。

由於歐盟、日本和南韓都從貿易協議中，獲得汽車關稅從廿七．五％（二三二條款）降至十五％的龐大好處及保證，所以理應有相當大的誘因固守原先協議。但對台灣來說，台美對等貿易協議（ART）更像是一個「經濟安全協議」，而不是普通的貿易協議，藉以鞏固彼此信任關係、強化核心關鍵技術出口管制，乃至建立非紅產業供應鏈合作，都是核心目標。

然而，美國最高法院裁決對等關稅違憲之後，由於ART是個具有不少實質內容的「貿易協議」，以致如何維持確實出現難題。主要理由在於，台灣會在ART承諾大幅開放本國市場，相信應出自整體對等關稅下降，以及很多出口產品得以豁免對等關稅此一考慮。如今這些「效益」流失，但開放本國市場等「成本」卻還繼續存在，如何衡平處理，有待進一步釐清。除非未來美方透過三〇一條款有效重建關稅壓力現場，或ART的經濟安全論述獲得凸顯，否則ART恐推銷不易。

六、台灣半導體業深具優勢，政府談判的關注重點仍應放在傳產與農漁業

理由在於，以半導體領軍的高科技產業，固然是台灣產業發展和出口主力（七十六％），但這些產業一方面由於技術領先、利潤率和市占率皆高、關稅轉嫁能力極強，遠比傳統產業和農業更有資源和能力照顧自己；加上美國很多科技巨擘的老闆都是川普的好友或金主，都會大幅限縮川普藉由二三二條款對晶片加徵關稅的空間。更關鍵的是，美國正在大力衝刺AI產業，晶片投入成本自然不允許太高，對晶片課徵高關稅，無異於拿石頭砸自己的腳。

編註︰本文摘自作者今年七月將出版的新書：《大怒神來了》（書名暫訂），衛城出版社。

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