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自由廣場》「選擇台灣」 用證交稅搶國際人才

2026/05/09 05:30

◎ 陳信文

這期美國時代雜誌的文章中，提到了近日美國學術人才大量外移的議題。為了吸引這批外移的研究人才，許多國家紛紛提出計畫，包括了奧地利的「離開美國（APART-USA）」計畫，以及歐盟的「選擇歐洲（Choose Europe）」計畫。人才不足雖然是所有國家發展所會遭遇的共通現象，但是台灣因為產業快速發展、以及出生率大幅下降，人才的需求又比其他國家更加的殷切。

近日台灣產業欣欣向榮，股市更是熱絡，各種指標屢創新高。因成交量大增，證交稅收入豐厚，也引起了證交稅如何使用的討論。社會中確實存在著各種經費上的需求，證交稅也並非是一項非常穩定的稅收；在這個剛好有人才大量釋出的關鍵點，提撥一部份很即時的經費，來吸引全世界的年輕研究人才選擇台灣，應是非常好的投資，也是支持台灣未來的新人才水源。

目前已有一些特定計畫來吸引與支持已有學術地位的研究人才，這個新的「選擇台灣Choose TAIWAN （Taiwan Attracts Intellectuals Worldwide for Aspiring New era）」計畫，應以吸引年輕與發展中的傑出研究人才為主。奧地利的APART-USA，以廿五人為目標。「選擇台灣」計畫以相仿名額，應是合理目標；聘用的單位，應是產學研單位皆可。有人才來源、有經費來源，選擇台灣，此其時矣！

（作者為清大講座教授）

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