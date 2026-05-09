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自由廣場》 曾是習心腹 2防長都被判「死緩」

2026/05/09 05:30

◎ 竹木一工

中國兩名前國防部長、軍委委員魏鳳和與李尚福被判處死刑、緩期兩年執行。這是習近平發動的兩波反腐運動以來，截至目前，對解放軍高級將領量刑最重的一次判決。

值得注意的是，魏、李二人都曾是習近平的心腹：魏鳳和是習近平二〇一二年剛上台時，親自拔擢的心腹。當年，習近平甚至為他一個人舉辦上將授銜儀式。這在中共軍史上非常特殊，單獨授銜就如皇帝在昭告天下這是我的人；事實顯示，魏鳳和確實拚命向習近平表忠心。二〇二二年，新加坡香格里拉對話會上，魏鳳和公開放話「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊一定不惜一戰」，當時震動了國際社會；後繼的李尚福二〇二三年在新加坡，同樣的場合也是對台灣問題放狠話，擺出一副準備和全世界翻臉的姿態。如今戰狼心腹，都被判死緩，表像原因是貪汙受賄，實質原因是習近平看你不爽，覺得你「變心了」。

法媒《rfi》五月二日一篇「習近平是偏執狂？」的文章指出：習近平「這波軍隊大整肅如此嚴酷，高級將領紛紛落馬，而且一直清洗到親信中的親信張又俠，似乎已無底線可言，這究竟為了什麼？其中一個來自美國情報機構的評估是：因為習近平的偏執與疑懼心理已達到極端程度。也有學者認為這就是獨裁政治的結構性矛盾」真是一針見血。

習近平的戰狼心腹尚且如此，僅跟習近平握過一次手的國民黨主席鄭麗文，竟然「一心以為有鴻鵠將至，思援弓繳而射之」，令人油然而生「鄭麗文，你算哪根蔥？」的中國民間俗話。鄭麗文，真是太膚淺，太高估自己，太不瞭解中共的鬥爭文化了。

筆者註：「你算哪根蔥？」是中國北方俗話，通常用於質疑對方的身份、資格或地位，帶有貶義或調侃意味。大蔥在北方飲食中非常普遍。大蔥形象上外強中空，暗喻對方看似厲害實則無實力。

（作者從商）

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