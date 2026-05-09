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自由廣場》護理代表席次下修 護病比恐淪空殼

2026/05/09 05:30

◎ 葉昱呈

立法院三讀通過《醫療法》修正草案，正式將三班護病比納入法制，表面上看似跨出改革一步，但護理團體原先主張諮詢委員會中，由護理人員占二分之一席次，最終卻無法達成，這不是單純的數字更動，而是讓護病比淪為空殼。

護病比的本質，是「一名護理師實際負責照護多少病人」的臨床安全標準，其核心涉及急重症負荷、夜班風險、照護密度、交班時間與醫療事故機率，屬高度專業事項，既然制度主體是護理人員，相關標準的制定，本就應由護理專業掌握主導權，而非交由醫院管理端決定。否則護病比很容易從病人的安全標準，逐漸變質成醫院可承受的人力底線。

醫院經營者關注的是成本、人事支出與病床運轉效率；第一線護理人員面對的，卻是超載照護、輪班過勞與臨床風險，兩者利益結構原就不一致。因此，若護理代表席次仍由管理方占優勢，最終形成的規範，勢必優先考量「醫院能否負擔」，而非「病患是否安全」、「護理是否過勞」。

過去已有太多類似經驗。健保協商與相關委員會長期由醫院協會、支付體系與管理部門掌握較高影響力，涉及護理工時、照護負荷與人力配置時，卻總停留在「原則支持、實務保留」的循環，原因是第一線照護人員始終缺乏足以影響決策的席次力量，一旦護理代表席次低於二分之一，未來可能重演制度失靈，最終將病房壓力全面轉嫁給基層護理人員。

護理人員要求的並非完全主導，而是確保第一線專業聲音不被管理利益淹沒的最低保障，如今連這條底線都未能守住，等同讓護病比改革從一開始就埋下被稀釋的風險。

護病比真正的關鍵，並非在於入法，而是由誰決定標準。若制度主導權最終仍掌握在傾向壓低人力成本的一方手中，恐難以真正改變護理職場長期超載的現實。

（作者為衛政人員）

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