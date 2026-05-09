自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共滲透校園 嚴正拒養「學術間諜」

2026/05/09 05:30

◎ 史里

近日政大中國籍博士生在海外發表「武統台灣」論文，公然指導中共如何精準威懾台灣，貶低我國主權。對此，陸委會竟然宣稱要等他學業結束再處理，甚至稱之為「特別優惠」。這種近乎鄉愿的包容，筆者與國人不僅憤怒，更暴露了台灣國安防線的軟弱——難道台灣人真的是塑膠做的嗎？

拒絕學術統戰 政府應硬起來

首先，學術自由絕非威脅國家生存的擋箭牌。

民主國家保障言論自由，但當這名學生領著台灣教育資源、利用台灣學術環境，回頭研究如何「有效恐嚇」台灣人民時，這已非學術討論，而是赤裸裸的軍事挑釁。台灣納稅人沒有義務供養一個敵視台灣、研究如何併吞我們的「學術間諜」。

其次，本案背後水極深，導師與校方難辭其咎。

博士生的研究方向與產出，指導教授不可能不知情。當學生滿口中共戰狼術語，甚至探討對台威懾的有效技術時，校方的把關機制在哪？政府應立即啟動公開調查，釐清該生是否具備中共黨政軍背景，以及其導師是否淪為共犯。若學術殿堂變成了統戰加工廠，這對台灣就是極大的諷刺

最後，政府不應再當「好好先生」。

從過去的共諜案到今日的武統論文，中共滲透早已深入校園。陸委會所謂的「特別優惠」是對國人的莫大侮辱。面對這種惡意的學術滲透，政府必須鐵腕反制：即刻撤銷其居留許可，並全面禁絕中國籍人士就讀政治、國防等敏感系所。

台灣可以包容多元，但絕不養虎為患。敵人對我們絕對不仁慈，台灣人何必看不清？別等進了棺材才掉淚！

（作者為台南市市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書