自由廣場》中共滲透校園 嚴正拒養「學術間諜」

◎ 史里

近日政大中國籍博士生在海外發表「武統台灣」論文，公然指導中共如何精準威懾台灣，貶低我國主權。對此，陸委會竟然宣稱要等他學業結束再處理，甚至稱之為「特別優惠」。這種近乎鄉愿的包容，筆者與國人不僅憤怒，更暴露了台灣國安防線的軟弱——難道台灣人真的是塑膠做的嗎？

拒絕學術統戰 政府應硬起來

首先，學術自由絕非威脅國家生存的擋箭牌。

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民主國家保障言論自由，但當這名學生領著台灣教育資源、利用台灣學術環境，回頭研究如何「有效恐嚇」台灣人民時，這已非學術討論，而是赤裸裸的軍事挑釁。台灣納稅人沒有義務供養一個敵視台灣、研究如何併吞我們的「學術間諜」。

其次，本案背後水極深，導師與校方難辭其咎。

博士生的研究方向與產出，指導教授不可能不知情。當學生滿口中共戰狼術語，甚至探討對台威懾的有效技術時，校方的把關機制在哪？政府應立即啟動公開調查，釐清該生是否具備中共黨政軍背景，以及其導師是否淪為共犯。若學術殿堂變成了統戰加工廠，這對台灣就是極大的諷刺

最後，政府不應再當「好好先生」。

從過去的共諜案到今日的武統論文，中共滲透早已深入校園。陸委會所謂的「特別優惠」是對國人的莫大侮辱。面對這種惡意的學術滲透，政府必須鐵腕反制：即刻撤銷其居留許可，並全面禁絕中國籍人士就讀政治、國防等敏感系所。

台灣可以包容多元，但絕不養虎為患。敵人對我們絕對不仁慈，台灣人何必看不清？別等進了棺材才掉淚！

（作者為台南市市民）

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