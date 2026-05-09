自由廣場》面對強權交易：唯有實力才能守住台灣

◎ 蘇勳璧

近期，「川習會可能交換台灣利益」的傳聞再度引發社會焦慮。從「疑美論」到「棄台論」，各種聲音在網路與媒體間快速擴散。然而，真正值得台灣社會冷靜思考的，不是大國領袖是否會私下交易，而是：如果一個國家的安全只能寄託於他國善意，那它是否早已失去真正的安全感？

歷史從不缺少強權交易的案例。從冷戰到今日地緣政治，大國永遠優先考量自身利益。問題從來不是「別國會不會出賣你」，而是「你是否具備讓別人不敢輕易犧牲你的實力」。

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因此，台灣安全的核心，不應建立在對他國的幻想，也不應陷入對盟友的極端猜疑，而是建立足夠的自我防衛能力。

近年台灣國防預算已超過新台幣六千億元，占GDP約二．五％，並逐步朝三％提升；義務役恢復一年、不對稱戰力強化、無人機與飛彈系統擴充，顯示台灣正逐漸從「被動依賴」走向「主動防衛」。這不只是軍事調整，更是一種國家安全觀念的轉變。

因為真正的安全感，從來不是來自外交辭令，而是來自可被驗證的防衛能力！

國際經驗其實十分清楚。以色列長期維持高國防投入，韓國亦長期強化自身軍事實力。這些國家的共同點，不是完全依賴盟友，而是先讓自己具備足夠的防衛能力，再談國際合作。

回頭看台灣，一九七〇年代面對國際局勢劇變與外交孤立時，真正支撐台灣度過危機的，也不是任何口頭承諾，而是經濟成長、社會韌性與產業實力。

當前台灣最大的風險之一，其實是社會陷入兩種極端：一種是過度依賴外國保護，另一種則是過度渲染「今日烏克蘭、明日台灣」式的恐慌。這兩種思維的共同問題，在於都把台灣安全的主導權交給別人。

真正成熟的國家安全觀，應該建立在「自己先站穩」的基礎上。當台灣擁有足夠的防衛能力、產業韌性與社會凝聚力時，外部變數的重要性自然下降；反之，如果自身空虛，再多安全承諾也可能只是心理安慰。

台灣不該成為強權交易中的籌碼。要避免被當成籌碼，唯一的方法，就是讓自己成為不能被輕易交換的存在！（作者為中台灣教授協會常務理事、公共衛生學者）

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