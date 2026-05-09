自由廣場》中國威脅沒打折 台灣國防不能砍價！

◎ 洪浦釗

立法院藍白陣營聯手提出七千八百億元版本的軍購特別條例，將行政院原先規劃、總額一．二五兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫大幅壓縮。值得警覺的，不只是預算刪減的金額幅度，而是國家安全被當成可以討價還價的政治商品！當台灣面對的安全威脅沒有減少，國防建設卻被重新砍價，問題早已不只是朝野攻防，而是台灣是否真正理解自己所處的安全現實，也正在向國際社會傳遞錯誤訊號。

中國軍事擴張 印太國家加強準備

中國始終沒有放棄武力犯台，軍事預算更連續卅一年成長，這種長期且穩定的擴張，本身就代表中國正在改變區域安全秩序。從台海、東海到南海，中國軍事擴張帶來的早已不只是區域競爭，而是整個印太安全秩序都正在被重新改寫。

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也因此，近年包括日澳菲與印尼等國，都顯著提高防衛支出並強化安全合作。尤其日本近年甚至鬆綁武器出口限制、主動輸出安全能力，這代表印太區域，都加速提升安全準備。

當周邊國家開始為最壞情況做準備時，位處中國軍事威脅第一線的台灣，現在卻反而還在爭論國防建設能不能打折。而這也讓這次軍購爭議真正的問題開始浮現。

戰略思維被會計思維沒收的危機

行政院提出的計畫，其實是一套基於不對稱戰力體系的長期防衛規劃。從飛彈、防空系統、無人機到整體戰力保存與分散部署，其核心都在提升台灣面對高強度衝突時的持續防衛能力。現在最大的問題在於，整體防衛規劃開始被切割成已經報價的項目。整體討論最後只剩下哪些裝備先買、哪些預算先編。當防衛建設被簡化為報價與採購時，戰略思維便被壓縮成會計思維，因為真正的防衛能力，不是裝備到貨就自然出現，而是需要長時間累積與整體規劃。

也因此，國會如何看待這筆預算，就不只是單純的政治攻防。

中國軍事威脅不會因為立法院刪減預算而降低

國會當然可監督國防預算，也應該要求採購透明、進度控管與分年審查，但不能用政治協商取代專業的敵情評估。中國的軍事威脅不會因為立法院刪減預算而降低，台海風險也不會因為朝野協商而延後。

更值得注意的是，當中國持續升高對台壓力，從軍事威嚇、外交封鎖到針對軍購議題進行輿論施壓之際，台灣內部若釋放出國防可以被砍價的政治訊號，這對外傳遞的，其實是台灣安全意志正在鬆動的訊號。這不僅會增加中國對台進行心理戰的操作空間，更會讓美、日等盟友對台灣自我防衛的承諾產生疑慮。如果我們自己都在砍價，如何要求國際社會對台灣的安全給予支持。

安全準備沒有補考機會

中國威脅沒有打折，台灣國防不能砍價。中國的軍事擴張不會因為台灣內部還在政治協商就暫停，會被拖延的，只有台灣保護自己的能力。真正的問題是，安全準備沒有補考的機會。而國會也應意識到，今天刪掉的預算，未來都可能變成更高的生存代價。在變動的印太局勢下，真正無法打折的，應該是台灣保護自己的能力與決心！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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