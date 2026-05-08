自由廣場》李翔宙「忘記」了很多事情！

◎ 于則章

台灣向美國採購的M1A2T戰車最後一批次日前運抵台灣，破除了中國國民黨近兩年來不斷散播台灣對美軍購付了錢，但美國卻沒交貨的謠言，沒想到，退役將領李翔宙居然跳出質疑M1A2T戰車太重，會壓壞台灣公路橋梁，還痛批購買M1戰車決策荒謬。

早在二〇二三年新北市蘆洲分局在台北港商港路段，曾攔查到一部超載總重量超過一百噸的砂石車，當時媒體所刊登的照片背景就是台六十四線快速道路高架橋，足見即使是超過百噸的砂石車，台灣的公路橋樑也同樣可以承受得住，只有六十三噸的M1A2T戰車經過戰備偵巡通過新竹市舊港大橋也不成問題。

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事實上，二〇〇〇年代初陸軍就曾提案採購四個營，近二百輛M1A1/A2戰車取代CM-12等老舊戰車，但當時決定優先採購AH-64阿帕契直升機及UH-60黑鷹直升機，戰車汰換案因而擱置。陸軍在二〇一五年提出「銳捷專案」，改為先購入一二〇輛美軍庫存的M1A1翻新及升級，再視預算決定是否增購多八十輛升級型M1A1。

如今，陸軍終於買到比M1A1戰車更先進的全新M1A2T戰車，戰力大幅提升，成軍後經過多次戰備偵巡實測也證實沒有任何問題，軍旅生涯累計超過四十年，曾任陸軍司令及國防部副部長，必然對採購M1A2T戰車決策過程知之甚詳的李翔宙應該是比誰都高興才對，但他卻在M1A2T戰車都全數運交台灣後才來大放馬後炮，實在是令人費解！

看來，李翔宙或許就如蕭旭岑前陣子形容馬英九所說的話一樣「很多事情都忘了！」，而他曾經所屬的中國國民黨全黨上下症狀顯然更加嚴重，才會擺著無視於反共黨章，並置國家安危於不顧，不斷的惡意杯葛軍購條例與中央政府政府總預算，形同是一個昨是而今非的「老番顛」亂黨！

（作者為公務員）

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