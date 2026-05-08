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自由廣場》從一場車禍看AI深偽如何撕裂台灣

2026/05/08 05:30

◎ 唐健馨

四月底台南一名年輕女警等紅燈時遭後方女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡，案件本應交由司法釐清責任。然而事發後不到一週，網路輿論已對肇事者完成一場全面審判，且其中相當部分是建立在虛構的「證據」之上！

引爆怒火的關鍵是一段在Threads流傳的影片，內容是肇事女大生在現場反覆彎腰、撫摸機車車身，「冷血只看車損」的標籤瞬間成立。影片累積近三百萬次觀看、逾三．五萬個按讚，肉搜隨即展開——女大生就讀的學校、平時拍攝獨立樂團的照片、機車上一張「台灣獨立」貼紙，全被攤在公審台上。她被冠上「青鳥」標籤，更有人宣稱她肇事當晚還跑去吃火鍋慶祝。

直到本月律師林智群與多位網友逐格比對才證實，那段關鍵影片是以原始監視畫面為底，再經AI技術加工變造的合成內容。真實畫面中，女大生確實看了一次車損，隨即與遊覽車司機討論，但AI將動作的「次數加倍、停留時間拉長」，把單次確認改造成偏執反覆的巡視。所謂「肇事後吃火鍋」的爆料，亦屬虛構，造謠帳號已自行刪除。發布AI影片的帳號，註冊地點顯示在中國，版面充斥聳動圖卡，是典型的內容農場操作模式。

這場操作真正可怕的地方，在於「真假參半」。女大生本人在事故當下確有可議之處，這是火種；AI影片把火吹大到失控，再藉「台獨貼紙」嫁接政治符號，一起單純的交通案件就被改造成藍綠、世代、甚至兩岸對立的多層戰場。林律師直言這是「認知作戰的小試身手」，並非過慮——當境外帳號只要投放一段成本極低的AI影片，就能讓台灣社會數十萬人自動相互攻擊，這套劇本未來只會更頻繁地上演。

更值得警惕的是社會自身的反射動作。從太陽花到大罷免，網路集體獵巫的模式已愈趨成熟：先肉搜、再貼標籤、最後動員出征。這種模式本身就是境外操弄者最理想的武器，他們甚至不需要說服我們，只需要把火種丟進來，剩下的工作我們會自動完成。一場交通事故被改造成國族對立戰場的速度，正反映了這個社會多麼容易被點燃。

地方大選將近，類似AI操作只會更密集出現。每一次未經查證的轉傳、每一次以政治標籤展開的集體公審，都是替操弄者遞上彈藥。在按下分享鍵之前多停三秒，在加入公審之前多問一句「這是真的嗎？」，並非什麼高深的媒體素養，而是台灣社會在AI時代維繫民主的最低門檻！

（作者為大學講師）

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