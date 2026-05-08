自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「紅錢」入島之後… 媒體金流不能再黑箱

2026/05/08 05:30

◎ 不孝

橋頭地檢署偵結前中天主播林宸佑涉共諜案，指其收受境外勢力資金，製播反罷免影片，又以帳戶作為行賄軍方人員的通道，並對其求刑。台灣該面對的是：「紅錢」已不是遠方的境外新聞，而是進入台灣的節目腳本、流量後台與軍中人脈！

此案最刺眼之處，不在於單一涉案者收了多少錢，而在政治內容可能被變成可計價商品。檢方指稱，影片題材由境外來源提供，內容經審核後播出，再以觀看數據、流量截圖回報請款。這代表境外勢力對台滲透不再只是內容攻防，而可能成為一條可交付、可驗收、可結算的任務鏈：內容有人交付，流量有人驗收，報酬也能用虛擬貨幣結算。

更嚴重的是，輿論金流與軍事情資被放在同一條鏈上！檢方指出，林宸佑名下帳戶成為轉匯行賄款項的通道，對象涉及現退役軍人與公務員，目的包括取得軍事機密。媒體身分、社群流量、虛擬貨幣、軍中人脈若能被同一套境外操作串接，國安風險就不再停留在螢幕，而是可能深入營區與機密文件。

過去只要談中共滲透，常有人扣上「抹紅」標籤。民主社會本就保障不同意見，但自由意見與境外任務必須劃清界線；批評政府是權利，收受境外勢力資金製播政治內容就是另一回事，收紅錢絕不能被忽視。若仍有人把具體金流警示都說成政治操作，只會替滲透風險降低警覺。

制度補強不能停在事後起訴。政治內容若涉及境外合作與資金往來，閱聽人至少要有機會知道背後有沒有境外付款；軍方也不能只盯傳統接觸，而要看見金錢利誘與熟人轉介。政治立場可以自由競爭，但境外資金不能匿名寄生在本土輿論裡，讓人分不清眼前看到的是自主觀點，還是外部交付的任務。

林宸佑案最後仍待法院審理，但它揭開一個不能迴避的現實：境外滲透風險未必從國安大門進來，也會從流量、帳戶與熟人關係鑽進來。當檢方指稱境外勢力已能透過泰達幣、帳戶與流量結算介入政治內容與軍中線索，台灣若放任媒體金流繼續黑箱，就是把國安防線的一段路，留給紅錢和流量結算表。

（作者為退休人士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書