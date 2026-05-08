自由廣場》「紅錢」入島之後… 媒體金流不能再黑箱

◎ 不孝

橋頭地檢署偵結前中天主播林宸佑涉共諜案，指其收受境外勢力資金，製播反罷免影片，又以帳戶作為行賄軍方人員的通道，並對其求刑。台灣該面對的是：「紅錢」已不是遠方的境外新聞，而是進入台灣的節目腳本、流量後台與軍中人脈！

此案最刺眼之處，不在於單一涉案者收了多少錢，而在政治內容可能被變成可計價商品。檢方指稱，影片題材由境外來源提供，內容經審核後播出，再以觀看數據、流量截圖回報請款。這代表境外勢力對台滲透不再只是內容攻防，而可能成為一條可交付、可驗收、可結算的任務鏈：內容有人交付，流量有人驗收，報酬也能用虛擬貨幣結算。

請繼續往下閱讀...

更嚴重的是，輿論金流與軍事情資被放在同一條鏈上！檢方指出，林宸佑名下帳戶成為轉匯行賄款項的通道，對象涉及現退役軍人與公務員，目的包括取得軍事機密。媒體身分、社群流量、虛擬貨幣、軍中人脈若能被同一套境外操作串接，國安風險就不再停留在螢幕，而是可能深入營區與機密文件。

過去只要談中共滲透，常有人扣上「抹紅」標籤。民主社會本就保障不同意見，但自由意見與境外任務必須劃清界線；批評政府是權利，收受境外勢力資金製播政治內容就是另一回事，收紅錢絕不能被忽視。若仍有人把具體金流警示都說成政治操作，只會替滲透風險降低警覺。

制度補強不能停在事後起訴。政治內容若涉及境外合作與資金往來，閱聽人至少要有機會知道背後有沒有境外付款；軍方也不能只盯傳統接觸，而要看見金錢利誘與熟人轉介。政治立場可以自由競爭，但境外資金不能匿名寄生在本土輿論裡，讓人分不清眼前看到的是自主觀點，還是外部交付的任務。

林宸佑案最後仍待法院審理，但它揭開一個不能迴避的現實：境外滲透風險未必從國安大門進來，也會從流量、帳戶與熟人關係鑽進來。當檢方指稱境外勢力已能透過泰達幣、帳戶與流量結算介入政治內容與軍中線索，台灣若放任媒體金流繼續黑箱，就是把國安防線的一段路，留給紅錢和流量結算表。

（作者為退休人士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法