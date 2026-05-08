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自由廣場》印度「印太自主」之路 看「大尼科巴」戰略佈局

2026/05/08 05:30

◎ 林筱甄

在印太地緣競爭深化之際，印度政府推動的「大尼科巴計畫」（Great Nicobar Project）引發國際高度關注。這項約九十億美元的離島開發，不只是要興建港口、機場與新城鎮，更是新德里藉一座遠洋孤島向中國展示戰略實力的重要佈局。

印度雖有綿長的海岸線，卻長期受制於轉運能力不足，難以完全發揮其海洋地緣優勢。這項計畫的意義，不只是將「東進政策」與 SAGAR 政策中的海洋戰略相互銜接，而是以該島為支點，透過港口與周邊基建的一體化布局，降低對外國轉運港的依賴，並提升印度對安達曼海及印太航運主通道的掌握能力。

大尼科巴島距麻六甲海峽西口僅約一百五十公里，相當於台北到台中的距離，並與中國設有監測設施的緬甸科科群島近在咫尺。換言之，該島不只是印度邊陲的離島，而是扼守印度洋通往東南亞海上通道的關鍵前哨。過去，許多印度貨櫃必須經由新加坡、可倫坡或巴生港轉運；但當新加坡掌握麻六甲東端、可倫坡又受中國影響力牽動時，這種依賴便不再只是成本與效率問題，而是攸關供應鏈安全與海上自主權的戰略弱點。

然而，在印度的戰略構想中，這座島嶼的存在，讓新德里不必主動向遠洋投射武力，便能在自家庭院建立起強大的拒止能力。透過軍民兩用跑道與深水港後勤，印度正對北京釋放明確信號：它具備隨時監視、甚至在極端情況下截斷中國能源生命線的戰略能力。

值得注意的是，這項計畫體現了印度版印太觀點的獨特性。與美、日等國較強調圍堵格局不同，印度的印太觀更強調「包容性」。新德里對外並不將此計畫包裝為抗中聯盟或圍堵中國的一環；另一方面，也限制外資介入關鍵基建，避免落入外部力量的戰略支配。這也正是硬避險的核心特徵：在強化防衛能力的同時，拒絕成為大國陣營的附庸。

大尼科巴計畫既是新德里對北京發出的戰略訊號，也是印度向世界宣告的立場：在強權博弈的海洋版圖中，實力與戰略主體性，才是守住國家利益的真正基礎。

（作者為淡大國際事務及戰略研究所教授）

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