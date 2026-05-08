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自由廣場》不知敵人是誰 「3800億＋N」只是文字遊戲！

2026/05/08 05:30

◎ 林志翰

國民黨團近日討論軍購特別條例，宛如一場荒腔走板的數字大亂鬥。從黨中央死守的「三八〇〇億＋N」，到青壯派立委拋出「八千億一次到位」，再到台中市長盧秀燕表態「八千億至一兆元才合理」，國民黨的軍購底線猶如初一、十五的月亮，陰晴不定，毫無核心價值可言。

更有趣的是，向來發言模稜兩可的新北市長侯友宜，竟罕見地公開表態「國家安全不能等」，甚至坦承自己的主張其實與行政院的一．二兆軍購預算版本相去不遠。眼看黨內務實派逐漸向充實國防的共識靠攏，立委賴士葆卻為了護航黨中央，硬是拋出令人啼笑皆非的「神邏輯」，聲稱只要維持「三八〇〇億＋N」，而這個「N」等於四二〇〇億即可。

身為一名數學老師，看著這道荒謬的「軍購數學題」，忍不住想替國民黨點破這層窗戶紙。國民黨眼中的「N」從來就不是建構在台灣國防需求上的客觀變數，而是取決於「中南海的恩准指數」。如果北京不准台灣買武器，這個N就是精準的「負四二〇〇」，讓預算乖乖退回黨中央屬意的三八〇〇億；若是中國稍微鬆手，N才有機會大於等於零。這赤裸裸地揭露了不堪的事實：國民黨對軍購預算的討價還價，無關乎國家利益的精算，全盤皆是迎合北京政治指令的算計。

德國哲學家卡爾．施密特曾言：「告訴我你的敵人是誰，我才能告訴你，你是誰。」這句話宛如一面照妖鏡，精準照出了國民黨當前的國安軟肋與認同錯亂。如果國民黨至今都不敢承認台灣的敵人是中國，無論是「三八〇〇億+N」還是「八千億」，所有爭論都淪為毫無意義的文字遊戲。

抑或是，這場數字鬧劇的背後，還隱藏著更深層的恐懼？隨著國防部與美方簽署的「海馬士多管火箭系統」軍購案，首期款新台幣八億元的五月卅一日付款期限在即，國民黨若繼續惡意杯葛，不僅要面對國人的唾棄，更該擔憂美國是否會順勢公布藍營政客及其親屬在美的隱匿資產。這股「擔憂擋軍購將遭美國查身家」的恐懼顯然正悄悄蔓延，就連家人多在美國、一向是「乖乖牌」的立委柯志恩，都忍不住向黨中央喊話：「不可以把我們賣了！」

國家安全不是恣意增減的數字遊戲，更不是向敵國遞交投名狀的籌碼。請國民黨主席鄭麗文放下那虛無縹緲的「諾貝爾和平獎」春秋大夢，並誠實告訴台灣人民，敵人到底是誰！

（作者為國中數學教師）

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