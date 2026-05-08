自由廣場》川習會必談 台灣的關鍵防線

◎ 李其澤

美國國務卿魯比歐表示，川普與習近平五月十四至十五日於北京會談時，台灣「肯定」會是議題之一，「向來如此」。他並強調美中雙方都不希望台灣或更廣泛的印太地區出現破壞穩定的事件。這不是政策轉彎，而是現實確認︰美中最高層會談不可能避開台灣。但對台灣而言，真正關鍵的不是「有沒有被談到」，而是「會被放進什麼樣的談判語境」。

北京已在峰會前積極設定議程。中國外長王毅日前與魯比歐通話時，要求美方在台灣問題上「作出正確選擇」。其目的很清楚︰把「台海和平穩定」轉化為「美方必須約束台灣」，讓台灣成為美中關係穩定與否的核心條件。

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最敏感的風險在語言。美國長期表述「不支持台獨」，北京則希望美方改成「反對台獨」。兩者看似只差幾字，戰略效果卻大不相同︰「不支持」保留美國政策彈性，重點是反對任一方單方面改變現狀；「反對」則更接近北京的一中敘事，可能被解讀為美國向其靠攏。若這種語言進入元首級表述，即使不是正式政策改變，也會成為北京日後施壓台灣的政治素材。

軍售是另一個試金石，而且已擺在桌上。川普於去年十二月宣布創紀錄的一一一億美元對台軍售，規模空前；但他隨後公開表示，會在北京與習近平「討論這項軍售」——這是台北最警覺的訊號。對台軍售本應是穩定的政策軌道，如今卻被川普親自放進與北京的議價清單。若峰會前後軍售如期推進，代表美國仍維持嚇阻可信度；若被延後、縮水或以「避免刺激北京」為由分批處理，實質承諾將被侵蝕。

更嚴峻的是議題打包。這次川習會不會只談台灣，還涵蓋貿易、稀土、關鍵礦產、農產品採購、科技管制、伊朗與荷姆茲海峽。魯比歐已公開要求北京利用伊朗外長赴中之機施壓開放海峽，等於主動把「中國對伊朗施壓」與「峰會整體成果」綁在一起。當所有議題同時擺上桌，台灣最擔心的不是被明碼標價，而是在「維持大局穩定」的氣氛中被悄悄納入妥協排序。

而台北的憂慮並非過度敏感；外交部坦言，無法百分之百保證美方會後措辭不變，只能「密切監看」。台灣必須備好因應川普交易式外交的風險管理，不能依賴白宮的安撫語言，而必須強化與美國國會、智庫、州政府與盟友網絡的多管道溝通，讓自己成為印太戰略、半導體供應鏈與區域嚇阻體系中不可被交易的核心節點。

峰會結束後七十二小時內，白宮聲明、新華社通稿與川普社群文字都需逐字檢視︰美方是否維持「不支持台獨」、是否重申反對武力脅迫與單方面改變現狀；一一一億美元軍售是否照常推進；台灣是否被與稀土、伊朗、農產採購放入同一交易框架。

台灣真正要防的，不是被談到，而是被交易；不是美中討論台海穩定，而是美中用模糊措辭重新定義穩定。要避免成為菜單上的項目，就必須持續提升自身安全價值、民主韌性與自我防衛意志，使任何交易都有難以接受的高成本。

（作者為彰師大副教授）

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