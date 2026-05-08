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社論》嘴喊支持 軍購就是這樣玩的

2026/05/08 05:30

行政院自去年十一月提出八年一‧二五兆元國防特別條例草案後，國會審議拖了大半年，已開國人眼界。國民黨團與民眾黨團先是拒絕審查，在程序委員會排案階段即加以封殺，直至無法完全阻擋，才調整策略，各自提出三八〇〇億元與四〇〇〇億元版本。表面上，朝野版本併案審理，立法院長還四度主持協商，符合民主程序。實際上，過程乏於進度，在野反覆陳述，多為舊說重提，有如倒帶放送。之前國民黨還出現「軍購之亂」戲碼：黨中央堅持三八〇〇億元版本，多數藍委主張八〇〇〇億元版本。外界看得很熱鬧，彷彿兩派拉鋸，但其實都是「縮水版」。在野宣稱支持軍購，然而推進極為緩慢，最後仍是原地踏步。白忙一場後，藍白兩黨很可能近期再挾國會席次優勢，輾壓通過難以執行的版本。政治戲法引人矚目，原來，這「不是反對，而是軍購就是這樣玩的」。

國民黨先前的「軍購之亂」，曾一度被認為有接近行政院版的可能，現在看來，似乎是互唱雙簧。兩週前，白營傳出，藍白兩黨對八〇〇〇億元版本已有共識。然而上週，國民黨主席鄭麗文在立院黨團大會前夕受訪時，強勢定調最糟糕的三八〇〇億元版本，隔日黨團因之未能形成新的共識，黨團自主形同虛設。此外，雖有趙少康等黨內重量級人士公開表達不同意見，但軍系出身的黨副主席語出驚人，點名韓國瑜不可「賣黨求榮」，黨考紀會主委亦強調捍衛黨版。鄭麗文更稱反對者僅屬少數。黨內不同聲音時有出現，但面對壓力，幾位被歸類親美派、青壯派或本土派的要角與立委，始終未凝聚具體主張與行動，反而更驗證鄭所謂「少數」的說法。即便傳出三八〇〇億元＋N，可以加總拉到八〇〇〇億元，但這只是玩弄文字遊戲，國民黨的三八〇〇億元版本始終沒變，所謂朝野協商，只為拉長時間，以利拖過「川習會」，幫助中國拿軍售議題當成美中談判籌碼。

更扯的是，軍購案不僅停滯，藍白又逐漸口徑一致，重回要求須先取得美方「發價書」後方可審議條例與預算，討論又重回原點。政府與媒體已多次申明，「發價書」並非「要價書」。唯有美方完成對台軍購項目的審查並決定供售後，才會發出發價書。換言之，在野強行將「收到發價書」設為審議軍購預算的前提條件，預示未來所有軍購款項都將延遲，甚至引發變數。然而，立法院一旦未於發價書期限內完審，恐得先同意國防部簽署，避免軍購案被取消。法律背景出身的國防部長顧立雄即指出其中矛盾處說：「若等到發價書來，等於立法院完全沒有審過條例、預算下雙方就先簽發價書，這反而是一種『空白授權』。」在野陣營明知軍購流程與制度運作卻仍刁難設限，形同實質杯葛。表面看來「軍購之亂」黨內角力，實際更像政治區隔的相互表演。黨內幾位要角藉軍購案政治表態，傳達與黨中央的紅統傾向有別。至於鄭的「力排眾議」，則被解讀是向「習中央」隔海交心。

在野陣營「玩軍購」並非首次。賴清德今年二月提及，二十一年前他擔任立委時，美國決定出售八艘潛艦等軍購案，但行政院預算案在立院程序委員會遭阻擋六十九次，最終流產。時任總統陳水扁今年亦曾說，當年小布希政府願意出售潛艦，卻遭國民黨與親民黨聯手杯葛。扁引述時任美國在台協會處長楊甦棣的話說，在野國會領袖對其表示：這「不是反對，而是政治就是這樣玩的！」如今同樣是民進黨政府執政，國會也面臨朝小野大的格局下，外界憂慮在野正以更戲劇性的障眼法手段，上演「不是反對，而是軍購就是這樣玩的！」的戲碼，嘴稱不反對，實際上把軍購案改得七零八落，還刪除攸關無人機、台灣之盾等商購、委製戰力的規劃，形同歷史重演。

過去我們已因國會阻撓，使得潛艦重大軍購計畫折戟，後續轉向國造潛艦亦歷經艱難。本次軍購案涵蓋範圍更廣，攸關不對稱戰力的快速提升，然而藍白陣營在這半年使出「玩軍購」，操作不斷。特別在國民黨內，不少人雖公開與黨中央唱反調，卻無實質整合與行動，有如虛晃一招。審議已至關鍵時刻，不僅國人關注，國際亦密切觀察。若國防特別條例最終僅通過遭嚴重削減的縮水版本，則這些曾高聲表態者，不過是一場政治表演，甚至與黨中央互演黑白嘴臉，歸根究柢，仍是說一套、做一套，掩護玩軍購、反軍購的真實目的。

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