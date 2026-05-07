自由廣場》莫將演唱會和放煙火 當做城市治理的遮羞布

◎ 施文儀

城市治理的優劣，重點在於看不見的地下工程。一座城市的美醜關鍵不在於天際線的高度，而是在於下水道、汙水與垃圾處置的精細度。當城市顯得「又老又醜」，病灶往往不在老舊建築的眾多，而在於老舊污穢管線與長期被忽視的幽暗角落。

筆者近二十年等公車時，即便是在天母這類地段，仍不時聞到水溝散發出的惡臭。這顯示排水系統已累積過多汙穢。鼠、蚊與蟑螂的猖獗並非老城市的宿命，而是過度重視「表面工程」、疏忽「地下管理」的必然結果。

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在公共衛生領域，老鼠被視為城市結構問題的「環境指標物種」。國際學界常以「鼠性指數」（Rattiness）來衡量一個區域的治理品質。由於直接清點老鼠數量極為困難，實務上多採用「代理指標」進行推估：包含民眾通報件數、食安違規率、下水道結構、建築老舊程度及垃圾處理頻率。換言之，老鼠數量的多寡，正是一個城市治理能力、環境品質乃至社會不平等現象的綜合反映。

以南部登革熱防治為例，台南與高雄歷經數十年努力，在世界疫情嚴峻之際，仍能保有相當好的防疫成績，靠的是城市治理的全面合作。制鼠如制蚊，戰略相同， 戰術不同。台北市近期見鼠率暴增，又現漢他病例，蔣萬安市長應效法南部防疫的戰略思維。

首先，應建立科學化的監測指標，整合鼠洞數量、排泄物跡證與捕獲率，客觀評估事態嚴重度，而非僅憑感覺或派網軍消毒。其次，應借鑒日本社區定期大掃除經驗，落實屋前後溝清淤。政府擁有龐大資源，應針對熱區進行地毯式清消，並配合志工協助獨老清理室內環境，「不讓鼠吃住」才能落實。

二〇二六年地方大選將至，選民應覺醒，將選票投給願意為基礎工程打底的首長。地下工程的完善是基本款，做好了才是治理的根本，而非追逐辦理演唱會、放煙火場次。唯有正視這些「看不見」的科學指標，城市才能真正告別老醜，走向文明與健康。

（作者為前疾管局副局長）

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