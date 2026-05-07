自由廣場》台灣無人機撐起非紅防線 藍白別再扯後腿

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根據最新數據，二〇二四年台灣銷往歐洲的無人機僅兩千多架，去年暴增至十萬架；今年第一季已狂銷近十四萬架。直通烏克蘭前線的非紅供應鏈，正重塑全球防禦陣線。

實戰證明，採用中國廉價晶片的無人機，遭遇高強度電子干擾時往往導航失準、通訊中斷。反觀台灣製造的無人機，不僅徹底「去紅化」，更憑藉扎實半導體底蘊扛住了戰場干擾。台灣賣的，是關鍵時刻的可靠度。

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這股剛性需求也推動了華府決策，美國參院跨黨派提出《台灣藍天法案》，明文要求協助台灣無人機打入美軍白名單。當全世界發覺除了中國外，竟難以找到第二家能穩定供貨的來源，台灣正好填補民主陣營的戰略空缺。

嘉義縣長翁章梁精準推動的「雙引擎」戰略，帶領這場供應鏈重組。這座農業大縣成功翻轉，從太保的亞創中心匯聚近五十家產學單位成為研發中樞；中科院主導的民雄航太園區擔綱量產基地。這條新銳無人機廊道向世界證明，保護台灣的不只有前線飛彈，還有中南部工業區裡持續造出高品質載具的民間隱形冠軍。

然而，當歐美國家急著將台灣無人機納入防禦體系時，國民黨立委卻在立法院上演荒謬的扯後腿戲碼。面對政府提出涵蓋大規模無人機採購的強化防衛韌性特別預算，在野黨竟以「財政紀律」、「技術淘汰快」為藉口強行杯葛。藍白陣營將國安當成政治籌碼，豈不是在迎合中共利益？

國際競爭激烈，台灣無人機的黃金優勢期，恐錯過不再。當台灣科技實力正成為自由世界的防衛網，國民黨若繼續在立院閹割國防自主，阻礙台灣軍事經濟發展，必將遭受年底民意反噬。

（作者是教師）

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