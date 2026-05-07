自由廣場》統一後的國民黨下場？

◎ 木鐸

內蒙裔日籍學者，靜岡大學教授楊海英，日前在矢板明夫專訪中，以自身家族經歷與內蒙古歷史為鏡，剖析中國共產黨的統治手段。楊海英示警，若台灣未來遭到中國共產黨統一，國民黨因其「歷史反革命」的定性，恐將比民進黨更早面臨整肅與清算。

楊海英回顧「內蒙古人民革命黨」（簡稱「內人黨」）的悲慘歷史。他指出，「內人黨」成立於一九二五年，早期被中共視為「兄弟黨」，中共甚至曾支持其爭取蒙古獨立。然而，隨著中共政權穩固，不僅先是溫水煮青蛙般地將其吸納合併，到了一九六六年文化大革命爆發後，更一夕翻臉將其定性為「叛國集團」與「民族分裂分子」，展開大規模且殘酷的抓捕與整肅，導致無數蒙古菁英與平民受害。

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楊海英進一步分析，許多國民黨人士或許認為對中共釋出善意能換取和平，但從中共的歷史邏輯來看，國民黨曾是中共的死敵，被視為「歷史反革命」與「叛徒」。因此，一旦台灣被統一，中共為了鞏固政權必然清算歷史舊帳，據此，首要整肅的對象絕對是國民黨，而非民進黨。他強調，這就如同當年內人黨從盟友變階下囚的過程，國民黨若以為能倖免於難，無異與虎謀皮。

楊海英的剖析，吾人可從「民革」的高層幹部如梅龔彬、蔣光鼐、蔡廷鍇等在中共歷次的政治運動中遭受精神上或肉體上的摧殘得到佐證。因為，在中共的價值體系裡，民革高層由於與台灣國民黨的歷史淵源，被中共視為「不穩定因素」，因此必須率先清洗、整肅。

（作者經商）

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