自由廣場》向強權屈服 反而離戰爭更近

◎ 黃清龍

最近有份民調引起廣大迴響，日本學者小笠原欣幸也注意到了，還說這民調提出一個「當前國際社會最想了解的問答」。民調這樣問的：「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的『和平統一』？」

調查結果中，「能接受」的廿二‧四％，「不能接受」的六八‧二％。這一方面反映了台灣社會對中共「一國兩制」、「和平統一」模式的高度不信任，但另一方面仍有逾四百萬台灣人「為了避開戰爭」，願意接受「一國兩制」，即使「台灣直接變香港」也無所謂，這數字遠超過自認為是統派的比例。在一般統獨調查中，自認「急統」的通常在三～五％間，很少超過十％。

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為什麼會出現廿二‧四％這個超高比例，原因可能是問卷設計了一個極強大的誘因：「兩岸以後也不會發生戰爭」，對於部分民眾（特別是家中有適齡服役子女、或資產容易受戰爭衝擊者）來說，這不是「政治選擇」，而是「生存選擇」，也可說是為避戰的實用主義選擇。有「避戰」心理的四百多萬人中，很大一部分可能並非真的「認同」中國制度，而是認為「活下去比什麼都重要」。面對毀滅性戰爭，他們願意接受「最差的和平」來取代「最好的戰爭」。

其中包含了不願自稱為「統派」，但在面對具體利害關係時表現出極度務實的人。他們可能認為台灣在軍事上無法與中國對抗，並對美國的援助抱持懷疑。所以與其說這群人親共，不如說是恐戰。當問卷給出一個能保證「不打仗」的具體條件時，心理防線會比回答抽象的「統獨認同」時更低。

廿二‧四％並不代表中國的「一國兩制」宣傳成功，反而像是「戰爭恐懼」被量化的結果。反映出台灣社會中有一塊不可忽視的群體，在安全保障與制度選擇間，已開始向安全感傾斜。這對任何執政者而言，都是關於「防衛決心」與「民心穩定」的重要警訊。

尤其，自二〇一九年後，國際社會高度警覺，絕不能讓台灣變香港，日本首相高市早苗二〇二一年在東京演說就警告，台灣若變香港，將如同地獄。因為中共野心不只台灣，它奪取台灣是為了向太平洋擴張。台灣人如果被中共併吞，不但會被送去再教育，還將成為中共威脅自由陣營的最前線，進而變成「太平洋兩岸戰爭」的最前線。

一九五〇年韓戰爆發，中共把幾十萬投降的中華民國國軍，送到前線人海戰術送死。歷史血淚斑斑，當你以為向強權屈服可以換來和平，殊不知反而離戰爭更近，下場比為反共保台而戰更慘！

類似的民調，前幾年都做過，得出的數字也都在兩成以上，但民調只問「台灣若接受一國兩制，兩岸以後不會發生戰爭」，卻沒問「台灣若被中共拿下，兩岸戰爭變成『太平洋兩岸戰爭』，台灣要跟美國、日本等盟友打仗」，您接不接受？

（作者是信民協會創會理事長）

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