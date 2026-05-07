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自由廣場》從川習會到AI冷戰 建構台灣的半導體地緣戰略

2026/05/07 05:30

◎ 廖明輝

川習會若只被看成關稅攻防或台灣是否被擺上談判桌，就低估大國交易的本質。美中爭的並非一紙貿易協議，而是誰能定義下一代人工智慧、軍事能力與全球產業秩序，沒有半導體，就沒有AI。AI競爭表面是模型、資料中心與算力，底層其實是晶圓製造、先進封裝、高頻寬記憶體與設備管制的總體戰。

中東戰爭讓這場競逐更加尖銳。荷姆茲海峽受阻，美國啟動協助船舶通行的「自由計畫」，中國一面呼籲維持海峽開放，一面則加速伊朗外交布局。能源航道、AI資料中心用電、半導體供應鏈，已被地緣政治串起來。川習五月會談前，北京已把台灣列為核心議題，美國則持續加碼對中國晶片製造能力出口管制，包括下令數家晶片設備公司對中國華虹半導體暫停設備出貨，而這正是台灣最危險、也最有價值的時刻。川普政府要求台灣半導體部分產能移往美國，甚至拋出美國應掌握五成產能的說法；中國則以軍機艦擾台、灰色地帶行動、認知戰與封鎖威脅，試圖讓世界相信台灣是風險源頭。前者把台灣視為可重新配置的產能，後者則把台灣視為可被勒索的島嶼。台灣若只在美中之間被動表態，則會陷入被掏空或被圍困處境。

台灣不能只守住「矽盾」，要把矽盾升級為「矽網絡」。一，最先進製程、關鍵製程參數、先進封裝整合能力、製造AI模型與資料閉環必須以台灣為核心。海外設廠可以分散能源與戰爭風險，但不能變成核心能力外移。台灣可以赴美、赴日、赴歐建廠，但對研發中樞與量產治理平台、供應鏈指揮權與人才訓練體系，必須牢牢留在台灣；二，對美國要合作但不能只用讓利換保護。台灣應把赴美投資、採購美國能源、國防合作、AI資料中心布局與關稅談判，打包要求美方給出清楚安全承諾、避免雙重課稅、加速軍售交付，並承認台灣在全球AI半導體供應鏈不可替代的治理角色。台灣不是美國產業政策提款機，更不是川普的籌碼。

三，對中國要降低脆弱性而不是幻想善意。北京若真發動封鎖，攻擊的不只是台灣港口與電網，而是全球AI供應鏈。台灣必須把能源韌性、港口備援、海纜防護、資安防線、關鍵材料庫存、製程分散與民防體系，提升到國安層級。半導體廠不能只防地震，更要防封鎖、防斷電、防滲透與防網路攻擊；四，台灣要主動提出可信賴AI半導體聯盟。美國有設計與雲端，日本有材料與設備，荷蘭有微影設備，韓國有記憶體，台灣則有先進製造與封裝。台灣應把自己定位為民主供應鏈製造核心，而非只有台積電單一公司的奇蹟。當中國以成熟製程過剩產能、稀土與市場准入作為經濟武器，美方也以關稅與出口管制作為壓力工具時，台灣更需要用制度化聯盟把不可替代性轉化為國際承諾。

台灣是全球AI時代的戰略樞紐，晶片決定AI，AI決定軍事與產業未來，台灣不應躲在矽盾後面等待大國決定命運，而是把矽盾變成矽網絡、把產能變成制度、把危機變成談判力量，才是在美中兩強競逐所應展現的政治戰略。

（作者是工業管理博士、前外商廠長）

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