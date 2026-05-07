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新聞線上》國民黨立委是鄭麗文的傀儡嗎？

2026/05/07 05:30

記者陳杉榮

鄭麗文當國民黨主席，本來是國民黨的一個劫難，很不幸的，這個劫難現在降臨在台灣人頭上。她當了「擋主席」以來，對台灣有利的，她都擋；對共產黨有利的，她都要。趙少康、侯友宜、盧秀燕和朱立倫，早就看穿了鄭麗文，但她黨權在握，在外力助攻之下，正全力壓制五十二席藍委，遂行她意念鋪陳的政治路徑。

有了中共幫大忙，鄭麗文才當選黨主席，親炙習大大的教誨後，國民黨早已變了個樣。她攻訐民進黨政府，批判賴清德總統，矮化台灣國格，無視中華民國困境，和中國官方文宣脈絡如出一轍。如果不看發言者是誰，真分不清這是國民黨的態度？還是中國國台辦的意思？台灣人也納悶，國民黨員選出來的是黨主席？還是對岸在台加盟店的發言人？

以趙少康為首的「戰鬥藍」最有感。老趙在李登輝時代組成「新國民黨連線」次團，爭取問政空間；後來創立「新黨」，和國民黨分庭抗禮。趙的政治敏感度，是相當高的。他發現「共產黨的手伸進來了」，老驥伏櫪，挺身而出。他常說，台灣一小撮人，因為太討厭民進黨或獨派，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，「這種想法太可怕，我完全不贊成！」到時候台灣人必然流離失所，被殺被關被管，財產歸零，成為「無產階級」。鄭麗文是什麼樣的人，趙少康太清楚了！

認識鄭麗文的人都知道，「她什麼話都敢講，她什麼事都敢做」，從學生時代起，就是離經叛道，唯恐天下不亂，反正她當國民黨主席也是「無本生意」，唯有立下戰功，才有下次。「反軍購預算」就是她再見習近平的「通關密語」，把五十二席藍委壓制成她的「傀儡」，在立法院投出她要的結果，才能交差。至於她扭曲事實，說藍委多數支持三千八百億，這種睜眼說瞎話的行徑，太多了。

鄭麗文的路徑很清楚，拿到國民黨主席，再來就是選總統，同步收攏民眾黨黃國昌，以「藍白合」、「文昌配」，沒收民眾黨參選總統的門票。若能得逞，就能投入「中華民族偉大復興」的重大議程，成就她個人的歷史偉業，就看習大大的北京政府作何安排。台灣是她的墊腳石，國民黨是她的衛生紙，一旦需要，開除韓國瑜黨籍，有何不可？痛批朱立倫是美國中情局CIA走狗，有何不可？藉機踩扁盧秀燕，把轎子搶走，有何不可？

戰鬥藍的賴士葆、徐巧芯和盧媽三子廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等藍委，請認清局勢，現在不是朱立倫力挺大家渡過大罷免的時期，不是單純監督抵制民進黨政府的問題。現在是鄭麗文削弱台灣國防，收割五十二席藍委的關頭，你們只有一次機會。這次要是被境內境外各股勢力各個擊破，被鄭麗文當成傀儡踩在腳下，就沒下次了！黨紀開除、撤銷提名等各種手段，就會接踵而來。

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