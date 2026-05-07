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社論》「清黨」與「清零」

2026/05/07 05:30

戰鬥藍、知識藍、本土藍，關鍵時刻再不挺身而出，終場恐將被兩個黨中央聯手「清零」。（資料照）戰鬥藍、知識藍、本土藍，關鍵時刻再不挺身而出，終場恐將被兩個黨中央聯手「清零」。（資料照）

威權時代的國民黨，非常警戒北京的政治作戰。當年王昇曾解釋：「共匪」對我們的統戰，乃是利用我們自己的手，打破我們自己的頭。如今，北京正利用台灣自己的手，打破台灣自己的頭；利用國民黨自己的手，打破國民黨自己的頭。然而，打到頭昏腦脹了，國民黨對自己「被赤化」也麻木不仁了。從連戰、馬英九，到朱立倫、鄭麗文，每下愈況，每況愈下。

二〇二四的人氣王，侯友宜不理黨，所以，朱立倫的黨也不理他。以主席之尊，朱立倫拉來郭台銘初選，再拉柯文哲來藍白合，毒性不夠還逼侯吞下「九二共識、反對台獨」，搞了半天藍白不合，結果人氣王成了明日黃花，千年修煉毀於「正常倫」。此例足以說明，國民黨仍不脫威權本色。去年黨主席選舉，盧秀燕愛惜羽毛不沾鍋，以免沾上國民黨的共業，機關算盡太聰明，落得像是被鄭麗文壓在五行山的猴子。人在江湖，卻宛如這個幫派的局外人，侯友宜、盧秀燕的盲點很要命。

現在的鄭中央，不曾抗日剿匪，沒打過選戰，說得露骨一點，一無民意基礎，二無社會基礎。可是，那些在基層打滾的藍委、諸侯，對這樣的黨中央，想都不敢想造反，只會私下唉唉叫，黨中央不接地氣，讓他們很難選。何以致之？去年底主席選舉，已經提供了答案。當時，郝龍斌、趙少康指控：北京伸手介入選舉。儘管如此，選完了，也沒人追究。這就難怪鄭中央紅統路線大暴走，同志們更不敢吭聲。

這是該黨的慣性，國民黨人習慣威權文化，沒有黨內民主意識，聽到黨主席、黨中央、中常會，立刻就閉上尊口悉聽尊便。等到發現脖子上一把刀涼涼的，整個人也如殭屍動彈不得了。如今，情況更糟糕。鄭中央自知威望不足，有點像「朝三暮四」的寓言，藍狙公管不了眾猴群，遂引紅狙公長臂管束猴囡仔。吃人的嘴軟，拿人的手短，搞到猴囡仔不得不乖乖聽話。於是，就變成當下的於是，紅狙公使個眼色，藍色猴囡仔不分男女老幼全部立正。軍購案，鄭中央把「黨版」當作立威的令牌，那也是紅狙公的上限了，最好是「徹底打殘美國武裝台灣」以「確保反獨促統」。鄭中央有此護身符，其它的「太陽」想打「中共走狗」也要看主人。

兩岸交流以來，國民黨人總是自欺欺人，看到毛裝換成西裝，便胡謅中國沒有共產黨了，對岸都在拚經濟，反而台灣在搞鬥爭。民眾黨有樣學樣，結果，便是徐春鶯案所披露的，藍白兩道被滲透得一塌糊塗。國民黨人，尤其忘了兩蔣之耳提面命：混入對手陣營，從內部予以瓦解，爭取次要敵人，消滅主要敵人，而且，以少數掐住多數，都是「共匪」的看家本領。如今，六萬多票當選主席，鄭麗文言必稱總書記，號令藍委、諸侯，挾制民選總統。國共合作，國民黨便腦神經病變，歷史又重演了。

這次，習令鄭行，不僅為了挑旺紅統路線，同時還要令川普滋生「疑台論」，與統派在台灣操弄的「疑美論」，形成死亡交叉，令砝碼滑向北京。利用藍白拖住軍購案，既然台灣自己缺乏自衛決心，那麼，本月中的「川習會」，習近平以口惠不實的「和平統一」，騙取川普的「反對台獨」，也就有了口實。假使鄭麗文徹底「打殘」台美軍事合作之重要預算，促使川習形成「反對台獨」的聯合陣線，台灣便置入「香港化」的漏斗了，剩下的只有時間問題。

鄭中央膽敢對北京「賣黨求榮」，下一題當然是對「非紅」同志「清黨」了。否則，如何定於一尊！如何笑傲二〇二八年？軍購案「黨版」，明顯有違民意，多數國民黨人希望，黨中央快點清理戰場。然而，鄭麗文想的不一樣，引蛇出洞正好鋪陳「清黨」！以「新時代」的紅統路線，輾壓那些不「姓（共產）黨」的藍委、諸侯，特別是「太陽」，也正中總書記下懷。鄭中央「清黨」，把國民黨依中共的需要重新「改造」，恐嚇開除韓國瑜，該不是個起手式吧？國共這套劇本，能夠如願以償嗎？

二〇二四年大選，台灣人民令自己陷入當下的困局，令國共找到一個支點以發揮槓桿作用，將處於邊緣的紅統路線，不成比例地放大到台灣的民主場域，而其禍害越演越烈。危機已經降臨，國際友人都在看：台灣人民如何在二〇二六、二〇二八年撥亂反正？尤其是，戰鬥藍、知識藍、本土藍，關鍵時刻再不挺身而出，終場恐將被兩個黨中央聯手「清零」。

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