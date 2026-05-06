自由廣場》台股四萬點 全民真的受益了嗎？

◎ 陳言

台股站上四萬點，開戶數突破一四二〇萬人，看似一片榮景。然而，當指數不斷創高、投資人數持續增加，我們更應追問：這樣的繁榮，究竟有多少人真正受益？

股市向來被視為經濟的風向球，但風向球上升，不代表整體經濟同步改善。當前台股漲勢高度集中於半導體與AI族群，少數權值股撐起整體指數，多數產業卻未同步受惠。這種「指數上漲、產業分化」，凸顯台灣經濟結構長期失衡。

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更值得警惕的是，資金正加速往股市集中。開戶數暴增、年輕族群大量進場、短線交易熱絡，顯示市場從基本面驅動，逐漸轉向情緒與資金主導。當「快速獲利」成為主要誘因，股市便不再只是投資工具，變成投機場域。

這樣的發展，對實體經濟並非好事。大量資金頻繁進出市場，雖可推升股價，卻未必轉化為實質投資與產業升級。相反地，當股市報酬看似輕易可得，資金可能從房市與實體產業抽離，甚至影響年輕世代的職涯選擇。當「炒股比工作更容易致富」的觀感形成，對勞動市場與產業發展將產生長期衝擊。

近年來，基層與技術職缺頻頻缺工。這不只是人口結構問題，也與資源配置與價值導向有關。當社會過度強調資本利得，而忽略技術累積與實務能力，人才自然不願投入對經濟基礎更關鍵的工作。問題在於政策長期默許資金向資本市場集中，卻缺乏有效機制導流至實體經濟。當資本市場繁榮與產業發展脫節，最終只會形成「少數人富、整體社會無感」的結構落差。

台灣確實擁有具全球競爭力的半導體產業，但不能只依賴單一支柱。當資源過度集中於少數產業，不僅加劇失衡，也提高整體經濟脆弱性。政府若繼續將股市上漲視為政績，卻忽略背後問題，無異於以短期繁榮掩蓋長期隱憂。

股市創新高本身並非問題，問題在於當社會過度依賴股市作為財富累積途徑，經濟結構便可能逐漸失衡。若任由短期資本市場主導資源配置，最終恐走向「指數繁榮、民生停滯」。

（作者是文字工作者）

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