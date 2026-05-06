自由廣場》【鏗鏘集】 反共也你 投共也你

◎ 李敏勇

中國國民黨與中國共產黨的通關密語是指控日本為帝國主義，把國共互相鬥爭、傾軋，踐踏自己國家的歷史，都怪罪日本帝國主義。看看推翻清帝國的革命，孫文不是在日本密謀嗎？蔣介石不是日本士官學校教出來的軍人嗎？日本是帝國時代軍人首相東條英機發動侵華戰爭，在戰敗後轉型君主立憲制民主國家。二戰後，中國從國民黨中國而共產黨中國，日本先是與流亡來台的中華民國有國交，後來轉而斷交承認中華人民共和國為中國，建立國交。日本對侵華戰爭的賠償、贖罪以中華人民共和國為對象，在新中國百廢待舉的時代，需索無度的賠償、援助成為日本承擔的責任。

台灣在一八九五年清帝國時代割讓給日本，做為清日甲午戰爭敗戰的賠償。當時，宰相李鴻章甚至以「男無義，女無情；鳥不語，花不香」貶低台灣。一九四五年，二戰結束，日本放棄殖民地台灣、澎湖群島。台灣人以中華民國已推翻清帝國，是可以期待的民主共和國。以祖國之名回歸。一九四七年就發生二二八事件，一些知識份子文化人被藉機殺害，預為流亡台灣殖民統治進行障礙肅清。一九四九年，在台灣的中華民國只是流亡中國，長期戒嚴統治，台灣人被迫反共，被迫參與反攻大陸。

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台灣在中國與日本的夾縫之間，隨著歷史的發展，社會文化形貌有中國元素，也有日本元素，甚至歐洲元素。就像韓國和日本有中國元素，歐洲元素一樣。被割讓給日本殖民五十年，台灣的社會文化形貌不盡同於中國。漢字文化圈的中國、韓國、日本、台灣，其實社會文化的內涵和形貌，都有相似之處。差異在民主主義的不同走向：自由資本主義或專制社會主義體制，南韓和北韓形同分界線。

流亡台灣的蔣介石政權表面與日本交好，政經交流，但骨子裡在台灣的統治是反日、仇日。中國國民黨沿襲日本殖民統治機關建築構造，但執政時期曾禁日本電影、以日本文化為敵行清洗政策。但文化畢竟是化學作用，並非物理性質，已留存在台灣人的血脈。就如中國，雖然馬列主義的影響已滲透在骨子裡，共產革命棄如敝屣的舊老九中華文化仍在心性裡。

當下共產黨專政的中華人民共和國，相對於戰後民主化的日本，究竟誰更像帝國主義？因近代史的屈辱，把日本當做提款機，藉仇日鞏固自己的專制強權。流亡殖民台灣的中國國民黨也與中國共產黨一鼻孔出氣，為了向亡其中國的中國共產黨俯首，背離台灣以中華民國之名追尋民主化的歷史。看看日本在台灣留下什麼？國民黨中國要留下什麼？共產黨中國呢，又想在台灣留下什麼？

（作者是詩人）

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