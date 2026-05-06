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自由廣場》東航空難四年無真相 中國竟用「國安」埋葬132條生命

2026/05/06 05:30

◎ 吳國棟

二〇二二年三月，中國東方航空五七三五班機在廣西梧州高速墜毀，機上一三二人全數罹難，事故至今已四年，中國始終未公布最終調查結果。德媒Deutsche Welle日前報導，今年一月有人依據「資訊自由法」向美國國家運輸安全委員會（NTSB）申請公開調查內容，並於四月底獲得回覆。黑盒子數據顯示，客機墜毀前，兩具發動機燃油開關與自動駕駛系統均遭手動關閉，操縱桿亦被持續下推，顯示極可能為人為因素導致飛機垂直墜落。更令人震驚的是，駕駛艙內曾出現兩股相反操控力量，一方持續下壓，另一方試圖拉升挽救，最終仍無力回天。

中國雖於二〇二三與二〇二四年發布事故調查資訊，但內容空泛，未能回應核心疑點。去年三月，有中國公民向民航總局申請資訊公開，卻在同年五月收到回覆，稱調查進度公開後可能危及「國家安全」與社會穩定，因此不予公開。此舉不僅失信於民，也違反芝加哥公約所要求的資訊揭露義務。依規定，事故調查國若十二個月內未完成最終報告，至少應於每年週年發布中期聲明，說明調查進度與已發現的安全風險。但中國作為國際民航組織（ICAO）常任理事國，卻帶頭破壞《芝加哥公約》，這不僅是國內法問題，更是「國際信用」的破產。

更值得關注的是，向NTSB申請資訊公開者竟是一名中國公民。當中國官方以「國安」為由拒絕向人民交代真相，卻有中國人選擇透過美國法治機制追尋答案，這本身就是對威權體制的巨大諷刺。

若將此案與「德國之翼」航空九五二五航班撞山案及馬來西亞三七〇航班失蹤相比，更能看出制度差異。德國在調查後明確指出副駕駛精神健康問題，並修正駕駛艙規範；馬來西亞即便資源有限，仍在國際壓力下維持基本資訊公開。反觀中國，當真相可能影響政權形象時，便以國家安全為由直接封鎖資訊，讓死者與家屬失去知情權。

中國對東航空難的處理邏輯，與武漢肺炎疫情初期資訊封鎖如出一轍。當真相與政權穩定發生衝突，被犧牲的永遠是事實與生命尊嚴。從疫情資訊隱瞞，到空難真相封鎖，都反映出威權體制將政治穩定凌駕於公共安全之上。

對比之下，台灣在重大公共危機中的資訊透明、司法監督與社會問責，正是民主制度最珍貴的資產。當全球加速對中國進行風險重估，台灣的法治、誠信與透明，正是我們融入國際安全與信賴體系的重要基礎。

（作者是退休貿易推廣人員）

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