自由廣場》城狐社鼠 竟是台北現狀

◎ 羅道方

看到住在台北市的朋友提起這一陣子被鼠輩「公然」驚嚇的事，他們總是講的活靈活現、生動有趣，卻也對朋友們的驚恐無助感同於心。面對已經蔓延成群的鼠患，市政府似乎只知投藥，別無他法。首善之區的台北市為何如此，令人想起一句成語「城狐社鼠」。

城狐社鼠典故源自《晏子春秋內篇問上》：「社鼠城狐，反白作黑。」。用城牆上的狐狸和土地廟（社）的老鼠比喻倚仗權勢作惡的小人。他們膽敢顛倒是非、混淆黑白，古代賢者問這小人靠的是什麼？

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老鼠為患、自古有之。可有些地方的人防患得宜，於是老鼠只敢躲在陰暗角落，不敢公然出沒。有些地方治理不當，主事者游移姑息、巧飾推責，那老鼠就敢居於廟堂之上，大口齧咬民脂民膏、毫無忌憚。

在台北到處流竄的老鼠靠什麼壯大？幾個月前台北大安區早有多起老鼠為患的新聞傳出，台北市政府先是推託隱匿、之後也無有效治鼠的作為，市民當問市政府敢有恃無恐靠的是什麼？若做官的只知推責，吃定市民無論如何都會投給他們，台北「城狐社鼠」的現況，也就理所當然了。

對付老鼠需要堅壁清野，不能讓鼠輩有可討食之處。對付政壇小人，監督市政，也是如此，不能讓政治人物有吃定選民的機會。這就是「城狐社鼠」給人的啟示。

（作者是大學教師）

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