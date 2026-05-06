自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》城狐社鼠 竟是台北現狀

2026/05/06 05:30

◎ 羅道方

看到住在台北市的朋友提起這一陣子被鼠輩「公然」驚嚇的事，他們總是講的活靈活現、生動有趣，卻也對朋友們的驚恐無助感同於心。面對已經蔓延成群的鼠患，市政府似乎只知投藥，別無他法。首善之區的台北市為何如此，令人想起一句成語「城狐社鼠」。

城狐社鼠典故源自《晏子春秋內篇問上》：「社鼠城狐，反白作黑。」。用城牆上的狐狸和土地廟（社）的老鼠比喻倚仗權勢作惡的小人。他們膽敢顛倒是非、混淆黑白，古代賢者問這小人靠的是什麼？

老鼠為患、自古有之。可有些地方的人防患得宜，於是老鼠只敢躲在陰暗角落，不敢公然出沒。有些地方治理不當，主事者游移姑息、巧飾推責，那老鼠就敢居於廟堂之上，大口齧咬民脂民膏、毫無忌憚。

在台北到處流竄的老鼠靠什麼壯大？幾個月前台北大安區早有多起老鼠為患的新聞傳出，台北市政府先是推託隱匿、之後也無有效治鼠的作為，市民當問市政府敢有恃無恐靠的是什麼？若做官的只知推責，吃定市民無論如何都會投給他們，台北「城狐社鼠」的現況，也就理所當然了。

對付老鼠需要堅壁清野，不能讓鼠輩有可討食之處。對付政壇小人，監督市政，也是如此，不能讓政治人物有吃定選民的機會。這就是「城狐社鼠」給人的啟示。

（作者是大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書