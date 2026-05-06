自由廣場》滅鼠不能滅生態 台北別讓黑鳶再度消失

◎ 王至劭

北市近期鼠患嚴重，市府擬採取大量投放老鼠藥等方式防治，但此舉恐將導致猛禽大量死亡等生態浩劫，因為過去像黑鳶（俗稱老鷹）族群，重回台北盆地的天空，花了台灣人三十多年，如今蔣萬安市長「廣投滅鼠藥」，又懶又敷衍的措施會讓生態玉石俱焚。

台灣過去在棲地破壞、農藥與滅鼠藥的三重夾殺之下，讓黑鳶一度在一九九二年時只剩不到兩百隻，所幸三十餘年來在多方努力之下，守住僅存的棲地、並禁掉劇毒農藥，才讓其數量不斷增加。農業部林業及自然保育署公布二〇二五年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達一千零三十三隻，創下歷年新高；基隆深澳及瑞濱一帶，亦於相隔卅年後，再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄，顯示除數量回升外，其分布亦逐步向周邊擴展，此一成果反映近年政府與民間攜手合作推動友善農業及生態友善措施，已有顯著成效。市中心亦偶有驚鴻一瞥，新北市環山區域只要天氣好也能看見黑鳶，令人驚豔。

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老鼠藥對生態系統的傷害相當大，被毒死的老鼠對於原本就以其為食的各種動物來說，恐成為他們的最後一餐。早年中國有些人抱怨麻雀多，毛澤東在一九五五年發動運動大殺麻雀，敲鑼打鼓、獵槍、氣槍、彈弓全部出籠，全中國從城市到農村，麻雀在工人、農民、士兵、學生經多年集體捕殺後，造成了嚴重的生態失衡。而麻雀死光後，導致蟲害成災、糧食欠收，成為三年大饑荒的成因之一，最終造成約四千萬人死亡，也是人類歷史上最大的飢荒，而這些教訓還不夠嗎？

台北市環保局強調，他們使用的是中央核可的環境用藥，中央核可的藥又如何？有人叫你們大量亂投嗎？住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，用心去除老鼠可作為食物的廚餘、垃圾等。只要沒有人造食物可吃，老鼠不易出現在不該出現之處，至於野鼠適度的繁殖是生態的一部分，不可想說全部除盡，否則會造成將來不可測的傷害，最後又回頭傷到我們每一個人。

另外，到處投放老鼠藥，很容易被我們的寵物貓狗甚至幼兒誤食，即使藥劑加入了貓狗排斥、老鼠不排斥的特殊氣味，也只能降低其機率，危險性是無法排除的。還有聽說有人專門丟廚餘、麵包屑餵食流浪貓狗，環保局都應該要嚴加取締。

（作者是台聯政策顧問、台灣教授協會會員）

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