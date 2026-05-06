自由廣場》【林保華專欄】美國信賴台灣 不信賴鄭麗文

習近平費盡心思脅迫非洲三國違反國際法阻止賴清德總統的專機飛越他們的飛行情報區，導致賴總統對史瓦帝尼的訪問臨時喊卡，但僅僅十天的工夫，在台灣與史瓦帝尼的密切合作下，賴總統搭上史瓦帝尼國王的專機，成功完成訪問並順利返國。習近平與國台辦空歡喜一場，轉而潑婦罵街，凸顯當年的上海小癟三與陝北二流子的本性。

總統，尤其是民選總統的出訪，是國家主權所應有的權利。中國破壞賴總統的出訪，在習面前躺平的鄭麗文當然沒有出聲，聽由習近平上下其手，暗地喊爽，雖然賴清德是以中華民國總統的身份出訪。到了賴總統成功出訪，國台辦罵街，鄭麗文也爬起來罵街，稱其為「賤奴」並不過份。

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對賴總統團隊以機智手段出訪，鄭麗文認為讓國際看笑話，「這種總統就是要早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴。」那麼連她的主子習近平都害怕的美國怎樣反應的呢？美國國務院發言人表示，台灣是美國「值得信賴且能力出眾」的夥伴，台灣與全球關係，包括與史瓦帝尼的關係，都將帶來顯著利益。

鄭麗文與美國國務院的看法顯然是尖銳的對立，大家都在看她背叛台灣與美國的笑話。鄭麗文卻要賴清德下台，然後換她上台？一個只能在習近平面前躺平與鸚鵡學舌的人，哪裡值得信賴，哪裡有什麼能力？美國國務院的觀點讓所有「疑美論」破產，卻是「倒鄭論」的最有力論據。按照鄭麗文的觀點，不但賴清德要下台，所有軍購案都要取消，然後她帶頭倒履迎接習近平吞併台灣。全球只有幾個獨裁者支持鄭麗文，連「非洲聯盟經濟、社會及文化理事會」主席Louis Cheick Sissoko 五月三日於社群媒體發文，針對近期國際間發生外部勢力干涉塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲國家領空事件表達憤慨，而中國剛給史瓦帝尼除外的非洲邦交國免關稅呢！

美國信賴台灣，不信賴鄭麗文也很自然，不是出自對鄭麗文的成見，而是她的一系列言行，從鄭麗文一再叫囂她是中國人，到最近賴清德總統面對習近平的霸凌，她沒有捍衛中華民國主權及其民選總統，沒有捍衛台灣這塊土地。這種習近平膝下的中國人，怎麼可能把台灣與世界的利益放在第一位？史瓦帝尼信賴台灣，因為幾十年的邦交，台灣就是把它當作自己夥伴，傾力相助；而那些相信中國而與台灣斷交的國家，換到的是背信棄義的掠奪，就如宏都拉斯。哥斯大黎加早期就與台灣斷交，現在也後悔，而亟思與台灣恢復友誼。正如美國國務院所說的，台灣只會對全球有利。相反的就是中國，恨不得吞下全球而成為「天子」。

在美日等友邦支持下，哪怕風吹雨打、地動山搖，我們仍對台灣深具信心。

（作者林保華為資深時事評論員）

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