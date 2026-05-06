社論》2028會出現主席親征劇本嗎？

鄭握習手餘溫猶在，二〇二八年主席親征的劇本，國共正在加工趕製中？（國民黨提供）

上週，季麟連砲打韓國瑜，擦槍走火嗎？有的放矢嗎？不論如何，那一頁總翻不過去。「黨版之亂」發生前，曾傳出兩個「謠言」。一是，鄭麗文與傅崐萁聯手，遊說、施壓多數支持八千億軍購版本的藍委，浪子回頭支持「黨版」。二是，傅崐萁誘導立院黨團支持「黨版」，乃因他已和鄭麗文結盟，換取江啟臣選上台中市長留下的立法院副院長。那些「謠言」，聽聽就算了。但，一星期來，黨中央以攻為守、不退反進，有人則藉挺韓合理化「反黨版」，旁觀者的想像空間，似乎也可以合理放大一點了。

先前見諸報導，北京寄望國民黨，對於強化台灣國防韌性的特別條例／預算，在時間上能拖就拖，鄭習會、川習會一個拖過一個，在預算上能砍就砍，全案否決最好，底線至少要「打殘」。北京的期待，鄭、傅、季儼然形成一個執行班子，他們之親中反美、離間台美，可謂有志一同。只不過，這一局，他們會玩多大？北京想玩多大？趙少康追問的，所謂幕後影武者，也許在台灣、在國民黨，若是，「金主」與主席的嫌疑，顯然最大。另，也可能在國台辦、在共產黨，郝龍斌、趙少康去年底便控訴中國介入主席選舉，不是嗎？

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其實，即使幕後影武者是「金主」或主席，追根究底不就是有北京當靠山，所以才不怕立法院長、黨籍立委、地方諸侯、全國頭家！故而，北京作為影武者的可能性，更值得關注。這時候，看看香港，想想台灣，相當補腦。「民主派勾結外部勢力亂港」，林鄭月娥不夠硬、不敢硬，北京換個唯命是從的李家超，一次油門踩到底，把香港國安法徹底執行，「亂港分子」一網打盡、海外捉捕，港府更向法院申請充公黎智英涉及國安罪行的相關財產。去年年中，香港國安法實施五週年，香港食物環境衛生署發出公函稱，將在發照條款中加入有關國家安全的附加條件，劍指支持民主、社運的「黃店」（支持雨傘革命的商家）。短短時間，香港便「撥亂反正」，完成二次回歸，為習近平除去心腹之患。

越來越多台灣人認為，香港「被國安法」，五十年不變承諾跳票，行政、立法、司法遭北京由上而下一把抓，所謂的「一國兩制」，在台灣已經沒有市場了。最近的民調顯示，將近七成台灣受訪者，對和平統一、一國兩制say no。然而，習近平想的不一樣。香港對他的啟示錄，絕非扮演「一國兩制」的典範，所以對香港的民主運動絕不隱忍，而是雷厲風行落實國安法，以極高效率有效鎮壓異議者，提前全面進入「愛國者治港」階段。而且，民主國家，國際媒體，再多的說三道四，亦如狗吠火車自討沒趣。這就預示了，習近平的國家完全統一，台灣也應該用類似的震撼療法，不再倚賴不乾不脆、畏懼民意的老少藍男，而要另尋倚賴北京的「新時代」促統急先鋒。鄭麗文們，傅崐萁們，不是像極了香港的李家超？不要問你能為人民做什麼，而要問自己能為總書記做什麼！「打殘」國防特別條例／預算案，不要問台灣選民喜歡不喜歡，而要問總書記高興不高興。

於是，來到一個細思極恐的劇本。國防特別條例／預算案，正好是對總書記的忠誠檢驗，忠誠不絕對，絕對不忠誠。認為鄭麗文、傅崐萁、季麟連與選民為敵的國民黨人，堅持向美國、選民交代，從總書記的標準來看乃是「無用的白痴」，必須代之以「有用的白痴」。就此來看前述的「謠言」，鄭麗文押陣強渡關山，「打殘」台美軍事合作，隨而傅先接副院長，若天賜良機，也許有機會扶正。至少，副院長卡位成功，二〇二八年大選若仍是藍白合笑傲國會，戲棚下站久了，早晚輪得到。萬一二〇二八年政黨輪替，國共兩黨的「愛國者治台」，又是另一番中華民族偉大復興的氣象了。

軍購案「黨版之亂」，子彈亂飛了一星期，「中共走狗」、「美國走狗」仍在互吠。鄭麗文依舊面不改色：一，本黨縣市長候選人、多數立委都是發言支持「黨版」。二，開什麼玩笑，當然要執行「三八〇〇億＋Ｎ」。令人擔心的是，「正常人」繼續姑息養奸、黨和萬事興，而「舔共者」壟斷黨中央、立院黨團，從此「總書記治黨」，國民黨淪為中共支部，無法挽回矣。尤其，鄭握習手餘溫猶在，又是力壓馬英九基金會，又是諾貝爾和平獎，又是要求訪美規格高於盧秀燕，又是血滴子拋向韓國瑜，旁觀者不得不疑神疑鬼：二〇二八年主席親征的劇本，國共正在加工趕製中？

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