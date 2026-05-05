社論》與友邦聯手 智取中國

賴清德總統二日順利出訪非洲友邦史瓦帝尼，以具體行動宣告「任何國家無權阻擋台灣」走向世界，意義非凡，國人大為讚賞，國際廣為關注。（總統府提供）

賴清德總統二日順利出訪非洲友邦史瓦帝尼。此行由台、史兩國合作，出奇制勝，智取中國，突破其百般阻撓，以具體行動宣告「任何國家無權阻擋台灣」走向世界，意義非凡，國人大為讚賞，國際廣為關注。

史國從一九六八年脫離英國獨立以來，一直與我國友好，且為現今唯一非洲邦交國。這次賴總統突破萬難，親往祝賀其國慶及恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基四十週年，行程曾遭中國以經濟脅迫，施壓途經的第三國關閉主權空域，阻止總統專機飛越而一度喊卡；其終於成行，且搭乘國王行政專機前往，不僅展現兩國彌足珍貴的邦誼，史國的協助支援與我國安團隊的運籌帷幄，展現台灣面對中國外交封鎖時堅強的意志、決心、韌性與鬥智能力，至堪大書特書。

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史國在國際社會向來屬於「反共」象徵，也有「不屈服於中國壓力」的堅定形象。自獨立建國於冷戰時代以來，即奉行親西方立場；立憲君主體制在意識形態上與共產主義格格不入，外交上和台灣、美國及歐盟親善，並拒絕北京的建交誘惑。最近的例子，北京當局五月一日起，取消所有非洲國家輸往中國貨品關稅，史國是唯一不在免稅之列者。中國此舉不僅敵視史國，也企圖獲取更多非洲資源：去年非洲與中國貿易總額近三千五百億美元，逆差逾一千億美元；非洲國家供應中國農產與原材料，輸入工業及科技產品，貿易結構及差額都嚴重失衡。

史國面積約台灣一半大，人口一百二十多萬，是東南非洲內陸國，民風純樸，人民近九成信仰基督新教與天主教，有「非洲小瑞士」之稱。由於上一任君主索布札二世（Sobhuza II）在獨立過程的領導地位，建國以來王室擁有極大權力，國王長期在位；賴總統此行也拜訪王母恩彤碧（Ntombi Tfwala），表示有如「回到第二個家那般溫暖」，並邀請她再次訪問台灣，即為一例。

我國與史國關係友好，兩國元首曾互訪，台灣珍惜這非洲唯一友邦，史國在國際外交場合也長期支持我國積極參與，包括在世界衛生大會仗義執言，敦促聯合國體系接納台灣。賴總統此行進一步穩固邦誼：兩國元首會談，衛生醫療、雙邊關係、婦女賦權、經貿合作為主題；簽署聯合公報，重申友誼、互信及共同價值，並深化雙邊關係。

有如賴總統所強調，史國是台灣堅定盟友，也是台商前進非洲重要門戶；兩國多年來在醫療、教育、農業等合作，直接惠及民生；今後還將經由「台灣產業創新園區」，吸引更多企業前往投資、帶動就業，並促進在地企業融入全球供應鏈，提升史國經濟韌性；製造業、農業加工、數位轉型及人才培育是重點，以促進產業經濟發展，並攜手開拓非洲市場，共創更大經濟價值。

雙邊關係具體而堅固。統計顯示，台商歷年對史國投資累計超過一億美元，有二十多家台商公司，七成以上為紡織成衣業，當地兩萬紡織工人逾六成受僱於台廠。據BBC報導，醫療技術尤為台灣強項，二〇二一年國王及幾位妃子感染武漢肺炎，北醫大附屬醫院派五人團隊前往治療一個月；國王感謝台灣贈送抗病毒藥物，讓他順利康復。另外，我國提供獎學金，去年有六百多史國學生留學台灣。今年三月，台北有「史瓦帝尼文化節」，向國人介紹史國人文及農產、工藝品。

台史兩國關係長期友好，中國視為眼中釘。因而，對賴總統成功訪問，它氣急敗壞，暴跳如雷；官方發言人以「『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」指責。事實正好相反，中國為阻擋台灣總統出訪友邦，脅迫欠其債務的第三國，破壞國際航空慣例，損害航空安全；堂堂大國，只為打壓台灣，不擇手段，才是讓國際瞠目的笑話。中國蠻橫不只這一樁，原定五日在尚比亞舉行的「全球數位人權大會」（RightsCon 2026），開幕前突宣布取消，只因中國要求「排除台灣」，國際公民社會因之譁然。

國家元首出訪，也有如一面照妖鏡，照出政壇怪象，若干政媒的意識及價值錯亂。立委江啟臣說，為國家外交努力拚搏的朋友，都應給予肯定和祝福；民眾黨主席黃國昌認為，此為展現台灣外交韌性。兩人說的，都是正常台灣人說的話。相形之下，藍黨前主席洪秀柱以「偷雞摸狗」稱之，現任主席鄭麗文指為「讓國際看笑話」；說法與中國的「偷渡式鬧劇」一模一樣，隔海唱和，毫不遮掩。這個黨猶言要「換掉總統」，卻有如以諾貝爾和平獎自況，正常人看來，顯然患了妄想病症。

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