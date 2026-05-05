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自由廣場》文化話術下 看Chinese論述的認知滲透

2026/05/05 05:30

◎ 郭索

近期國民黨主席鄭麗文出席侯漢廷新書《以中華之名》發表會，並以「Chinese」作為核心概念，闡述中華文明的包容性與非侵略性。表面上看似文化哲學的延伸，實則是在當前兩岸高度緊張與國際政治競逐的背景下，釋放出一種具有方向性的政治訊號，試圖重新框架台灣社會對「身分」與「國家」的理解。

這類論述的關鍵問題，在於刻意進行語意轉換，將原本屬於現代國際法與主權體系的「國家認同」，轉化為歷史文化與血緣連結的「文明認同」。當「Chinese」被描述為一種跨越國界的文化概念時，中華民國與中華人民共和國之間的制度差異與主權界線，便被有意淡化。這不只是語言上的模糊，而是一種有策略的敘事操作，透過文化的柔性包裝，逐步弱化對現實政治邊界的認知。

進一步看，當中華文明被描繪為「從不侵略他人」、「強調和諧共存」，這種理想化敘事會自然延伸至對當代政權的想像，間接為中國共產黨的國家行為提供正當性。然而，現實中的軍事擴張、對台壓力與區域威嚇，與所謂文明包容的論述形成明顯落差。當文化被用來遮蔽權力運作時，其功能已不再是價值傳承，而是政治工具。

此外，這種論述同時運用血緣與歷史作為情感動員手段，因為將「同文同種」作為前提，容易將政治立場轉化為道德選擇，使不同意見者被置於「背離文化」的隱性壓力之下。這種以身分認同包裹政治目的，會使理性公共討論空間逐漸收縮，並讓原本應以制度與現實為基礎的國家議題，被情緒與象徵所取代。

「Chinese」論述並非單純的文化自述，而是一種試圖重構認知框架的政治工程。其核心在於透過文化敘事模糊主權邊界，透過血緣連結重塑身分認同，最終削弱台灣社會對自身政治現實的清晰理解。在兩岸長期分治、制度差異明確的情況下，如何區分文化共享與政治主權，正是當前最不容被混淆的課題。

（作者是自由評論者）

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