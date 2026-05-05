自由廣場》輕鬆看待呂禮詩言行

◎ 方屏生

五月四日一則網路新聞，報導退役少校、前艦長呂禮詩日前登上解放軍艦高喊「祖國強大」，涉嫌與中共黨政軍有合作行為，陸委會表明將依兩岸條例展開調查。然而根據最新消息，因呂禮詩身分牽涉退輔會和國防部，目前尚未確定哪個是主管機關。

筆者認為，政府不必隨著網民或立委起舞，企圖法辦呂禮詩或刪除其終身俸，因為前總統蔡英文曾說過：「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」換言之，呂禮詩說話很謹慎，並沒有逾越紅線。更何況，還有不少前往中國發展的藝人，經常表達類似的言論，譬如「回歸祖國」。是以，千萬別因為呂的退役軍人身分和領有退休月俸而失去公平性。

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筆者不認識也沒見過呂禮詩，建議政府不妨追本溯源。呂禮詩畢業於中正預校和海軍官校，按照慣性，中、上校跑不掉。但他少校扛了廿年退役，在軍中是極其罕見之例。他原本是愛台名嘴，很可能是為了某事而腦筋打結、心理補償作祟或被抓住什麼把柄，不得不倒向中國。

最重要的是，他和舔共藝人都一樣，絕不會入籍中國，沒事就乖乖的回到寶島台灣，恰如電影《東方不敗》裡的台詞：「有頭睡覺，沒頭起床來」的擔憂。讓這些人言行不一，反而凸顯台灣民主自由之可貴。就讓舔共的繼續舔，總有一天他們還是會灰頭土臉地回到台灣。

（作者是陸戰隊退役少校）

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