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自由廣場》〈北社評論〉鼠患外溢、手段錯置 台北市府的公衛失守與治理失能

2026/05/05 05:30

◎ 羅浚晅

台北市近期鼠患嚴重惡化，當溝鼠（Rattus norvegicus）由下水道外溢至街道與生活空間，這已非單一環境清潔問題，而是城市治理出現結構性鬆動的警訊。

更需正視的是鼠患連動的公共衛生風險。漢他病毒主要不是透過直接接觸傳播，而是經由環境暴露：鼠類尿液與糞便乾燥後形成微粒，隨氣流擾動進入人體呼吸道。此一特性，使感染風險不再只侷限於接觸者，而擴散至一般市民的日常生活空間。當帶原鼠群密度攀升，整體城市即轉為持續性暴露環境，這不是科學假設，而是正在發生的城市現實。

台北市高齡人口比例高，慢性病盛行率高，對感染風險承受能力有限。今年一月，北市大安區漢他病毒致死案例、日前世衛組織通報的郵輪感染案，不幸病發死亡者都是年屆七十歲的高齡者。

環境性傳染風險的增加，已直接轉化為醫療壓力與社區負擔。然而，面對這些可預期性的風險，卻未見北市府提出相應等級的治理回應。更令人憂慮的是，市府在急迫情境下選擇大量投放老鼠藥，並反覆強調為「中央核可之環境用藥」。此說法僅強調藥物本身合法，但卻迴避最核心問題：市府是否具備整體風險評估與系統性政策思考？

老鼠藥只是工具，而非策略。在缺乏完整規劃下，大量投放不僅難以壓制族群，反而帶來新的風險：若非目標物種中毒，街頭犬貓、自然界猛禽誤食將產生二次中毒；部分藥劑具環境殘留性，生態鏈也會遭受毀滅性擾動。當治理焦點錯置，掩蓋了垃圾管理與棲地控制等根本問題。所謂「已處理」，實質只是轉移甚至擴大風險。

鼠患源於垃圾廚餘清運失序、下水道清淤維護不足與各局處政策協調失靈。若只靠短期投藥，終究治標不治本；輿論延燒逾週，風險未降，行政遲疑更持續放大城市健康的危害。

台北市民不應再沉默。鼠類本就是重要傳染媒介，其族群失控，往往象徵公共衛生防線鬆動。當人口減少、生活品質下滑，而鼠輩卻快速增長、四處橫行，這不只是治理瑕疵，而是城市發展正在走下坡的警訊。台北不應承受這樣的退步，要求改變，不只是市民權利，更是公民責任與義務。

（作者是台灣北社社長、台灣醫師聯盟理事長）

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