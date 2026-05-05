自由廣場》共艦逼近澎湖 誰在消耗台灣的戰略時間？

◎ 衛重華

近期路透社報導指出中共海軍052C型驅逐艦「鄭州號」與054A型護衛艦「寶雞號」已進入澎湖西南海域，並由中華民國國防部證實相關動態。同一時間，澎湖地區出現新型半掛式軍用車輛部署，西嶼地區亦傳出海軍陸戰隊加強營進駐，甚至有美軍顧問協助訓練的訊息浮現。這一連串變化並非零星事件，而是從海上壓迫、地面強化到戰術升級的整體連動，顯示台海局勢正進入更高強度的對抗階段。

從軍事角度分析，澎湖是台灣西部防衛的前沿支點，一旦此區遭到壓制或突破，本島防衛縱深將被大幅壓縮。共軍此次派遣具備區域防空能力的052C驅逐艦與兼具反潛與護航能力的054A護衛艦協同行動，其本質已接近小型戰術編隊，絕非單純巡航。這樣的兵力配置靠近澎湖，意在測試我方偵蒐反應、指管通聯與聯合作戰節奏，同時也在逐步熟悉未來可能的作戰海域，將「演訓」轉化為「準實戰」行動。

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更關鍵的是，資料顯示中共早已針對澎湖西嶼進行模擬登陸演練，這意味著當前的軍艦活動，極可能屬於登陸作戰前的戰場塑造階段。換言之，中共不是在單純施壓，而是在建立一套可隨時轉換為實戰的行動模式。對此，我方強化機動補給能力、導入模組化軍車、提升離島兵力與訓練強度，都是必要且正確的調整，代表國軍已逐步朝向分散部署與高韌性防衛體系轉型。

然而，在前線已進入準戰備節奏，國內政治卻仍讓國防預算在立法院反覆拉扯，這才是最致命的矛盾。戰略競爭講求時間與節奏，一旦敵方已經持續推進灰色地帶行動，而我方卻因內部政治計算延宕軍事投資，等同於主動放棄戰略主動權。國防預算從來不是單純的財政議題，而是國安的最低門檻，任何延誤都會直接反映在戰力落差與嚇阻失效上。

當共艦已逼近澎湖門戶，真正需要被追問的，不只是敵人意圖，更是我們自身是否仍具備清醒的危機意識。若國會持續將國防視為政治籌碼，讓戰備建設停滯，那麼未來一旦局勢升級，代價將不再只是預算數字，而是整個國家的承受能力。戰爭或許未必會來，但準備不足，永遠比準備過度更危險。

（作者是軍人）

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