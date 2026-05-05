自由廣場》機智突破 賴總統出訪彰顯台灣主權獨立

◎ 林逸民

台灣長年的友邦史瓦帝尼，適逢國王登基四十周年與五十八歲壽誕「雙慶」，賴清德總統原本應邀前往參加，中國卻蠻橫打壓，不惜血本收買塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三個島國，藉由三國封閉領空，想藉此封阻賴清德總統出訪。

中國自以為得計、得意洋洋的時候，我方明修棧道、暗渡陳倉，一面先由外交部長林佳龍代替總統參加雙慶，一面運作替代方案，當傳出德國、捷克不同意過境，親中媒體以為可落井下石、喜形於色，其實已經巧計突破。

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賴總統搭乘史瓦帝尼的專機前往史瓦帝尼，中國氣急敗壞，親中媒體臉被打腫。這次外交與宣傳上的勝利，既彰顯台灣與史瓦帝尼深厚的友誼，也是外交戰上對中國的「不對稱」戰爭。

中國為了要阻撓台灣，在塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，不僅要承諾將許多債務一筆勾銷，私下更不知要給這三國的政客多少賄賂，三島國以外，還搭上長期滲透、收買德國與捷克投入的外交、情報與產業資源，總體耗費，遠遠高於台灣盡力協助史瓦帝尼，包括醫藥與經濟產業發展等的投資。

中國若是繼續執迷不悟，想要如此「鴨霸」全面打壓台灣，在台灣的彈性外交靈活突破下，將很快耗盡外交資源，尤其適逢川普全面圍堵中國，中國還如此透支國力，很快就無以為繼。

這次突破，要歸功於賴清德總統彰顯主權的堅定信念、不畏打壓就是要想辦法突破的韌性，也歸功於政府團隊的群策群力，而成功經驗更給我們很重要的啟示：這次的突破來自於變通思維，總統出訪不是非得要搭自己國家的專機，友邦誠摯邀請因此由友邦接送，又何嘗不可？

相同的道理，過去黨國外交體系，堅稱外交必須以「中華民國」才能行走世界，事實上中國封殺「中華民國」不遺餘力，「中華民國」幾乎陷入走投無路；或是聲稱華航不能改名，其實全世界航空公司常常在改名。畫地自限不只是讓人厭煩，更糟糕的是，英文名稱讓外國人一頭霧水。

台灣要在中國的全面打壓下，在國際求生存、進一步彰顯自己，取得更多支持，與中國打「不對稱」外交戰爭，以至於甚至能反制中國，都需要更靈活、更有創意的全新思維，正如同這次突破所展現的機巧。

尤其是當前美國明示：台灣入境美國就是稱「台灣」，美國不接受「台灣，中國」也同樣不接受「中華民國」。新時代的外交突破策略，就從打破「中華民國」、「中華航空」非「中華」不可的陳腐、錯誤觀念開始，該是台灣以全世界都清楚、都接受的台灣之名行走於世界的時候了！

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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