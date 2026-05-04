自由廣場》食安謠言「攻心」：數位時代的「信任」保衛戰

◎ 蘇勳璧

近日，社群平台流傳「發芽馬鈴薯進入加工體系」與「進口花生夾帶毒素」等訊息。雖然主管機關迅速澄清，但這類資訊快速擴散的現象，不宜僅以單純的謠言視之，應視為數位時代下公共衛生的「認知風險」。

從公衛角度看，這些訊息並非全然憑空捏造。馬鈴薯發芽產生的「龍葵鹼」與花生存放不當誘發的「黃麴毒素」，確實具有神經毒性與致癌性。然而，當科學風險被抽離「劑量」與「管理制度」的脈絡，轉化為單一事件的恐懼敘事時，便容易觸發集體性的健康焦慮！

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特別是在台灣，過去肝炎盛行的歷史，使「肝毒性」與「致癌」在社會記憶中具有高度敏感性。即便今日疫苗普及，早期暴露世代對此類風險仍有強烈心理反應。這類恐懼型訊息往往具備高度情緒動員特性，比起需要時間說明的科學澄清，簡化的恐懼更容易讓民眾形成直覺判斷，進而產生「風險認知放大效應」。

更值得警惕的是，公共衛生的挑戰正在改變。今天的問題，不只是病毒或毒素，而是「信任」。在數位時代，資訊碎片化、情緒化，傳播速度遠超政府澄清能力。當民眾對官方說法產生遲疑，即使科學正確，也難以發揮效果。

換言之，食安謠言之所以可怕，不在於內容真假，而在於它動搖了社會對制度的信心。一旦信任下降，任何事件都可能被解讀為風險，甚至演變成全面性的恐慌。

因此，政府不能只做事後澄清，面對食安相關訊息，除強化既有監測與管理機制外，也有必要進一步優化風險溝通方式。例如，以更清楚、具體且貼近民眾理解的方式說明風險來源與管控流程，有助於降低不必要的疑慮，並提升社會整體的判斷能力。

總之，當代食安議題涉及資訊傳播與公共信任。如何在確保食品安全的同時，建立穩定且有效的溝通機制，將是未來公共衛生治理的重要方向。

（作者為中台灣教授協會常務理事）

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