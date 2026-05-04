自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）鄭麗文身兼中共地下代理人、地下大使？

2026/05/04 05:30

◎ 胡文輝

真奇聞！中國國民黨黨魁鄭麗文被認為是中共阻台灣軍購、壞中華民國國防陰謀的「地下代理人」，現在，她還痟想見川普總統，傳達習近平意旨，要川普「反台獨」，簡直自命中共「地下大使」！

鄭麗文上任後，中國國民黨愈來愈像叛將張治中、傅作義等所組「中國國民黨革命委員會（民革）」，民革在中國，淪為聽中共命令搖尾巴之黨；國民黨在台灣，正淪為依中共旨意，阻軍購、去國防、毀憲亂政、幫中共侵吞台灣、消滅中華民國的「地下代理人」，習鄭會後，國民黨更快速墜落，向中共在台灣的「地下民革」沉淪。

中國國民黨內尚存中華民國意識者，對於鄭麗文背棄黨內民主，利用該黨列寧式體制、家父長式黨威權，強壓國民黨全黨沉淪為中共尾巴「在台民革」，實在看不下去了，軍購特別條例及特別預算之爭，因而爆發國民黨內戰。

鄭麗文人馬由副黨魁季麟連帶頭砲轟立法院長韓國瑜，狠批韓國瑜「賣黨求榮」，不挺鄭麗文版（一．二五兆元亂刀砍為三千八百億），嗆聲開除韓國瑜黨籍（韓為不分區，若開除黨籍，院長、立委都失去）。趙少康聲援韓國瑜，嗆聲要開除韓先開除他，應開除的是季麟連；鄭麗文黨中央發長文批趙，把韓、趙一鍋端，掩護刀斧手季麟連。鄭黨中央批趙八千億「美國走狗」、趙則回批鄭三千八百億「中共走狗」…。狗咬狗全黨毛！

不過，看狗相咬更要慎防鄭麗文「拖刀計」，挺鄭黨中央擋軍購、毀國防的中共派藍委約十六個、只佔五十二藍委三成，鄭麗文居劣勢的鬥爭伎倆就是鬧開鬧大，待背後中共主子來援，策略就是以黨內少數中共派牽制住軍購案、再耍狠祭黨紀壓制多數，結合白八，以拖為阻，實質癱廢，達成北京當局交代的擋軍購、毀台灣國防任務。

習鄭會後，看來鄭麗文更堅定當中共卒子，她訪美拉抬自己，卻連「譜」都沒就宣稱要見「川普」總統，說明習近平在習鄭會的「善意」，要川普「反台獨」。她大言不慚、謊言欺世如家常便飯，但她稱要把習近平的話傳給川普，難道她是中共「地下大使」？否則，習近平要傳話川普，川習熱線、謝鋒等管道多多，何必鄭麗文雞婆？

一個問號︰若開除韓國瑜、趙少康等，國民黨剩下什麼？答案︰剩下鄭麗文、季麟連、傅崐萁們成為中共「在台民革」，鄭麗文即可帶麾下人馬，回歸祖國、與叛徒民革合併，一起禍國殃民、一起當走狗尾巴搖呀搖！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書