自由廣場》胡，怎麼說）鄭麗文身兼中共地下代理人、地下大使？

◎ 胡文輝

真奇聞！中國國民黨黨魁鄭麗文被認為是中共阻台灣軍購、壞中華民國國防陰謀的「地下代理人」，現在，她還痟想見川普總統，傳達習近平意旨，要川普「反台獨」，簡直自命中共「地下大使」！

鄭麗文上任後，中國國民黨愈來愈像叛將張治中、傅作義等所組「中國國民黨革命委員會（民革）」，民革在中國，淪為聽中共命令搖尾巴之黨；國民黨在台灣，正淪為依中共旨意，阻軍購、去國防、毀憲亂政、幫中共侵吞台灣、消滅中華民國的「地下代理人」，習鄭會後，國民黨更快速墜落，向中共在台灣的「地下民革」沉淪。

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中國國民黨內尚存中華民國意識者，對於鄭麗文背棄黨內民主，利用該黨列寧式體制、家父長式黨威權，強壓國民黨全黨沉淪為中共尾巴「在台民革」，實在看不下去了，軍購特別條例及特別預算之爭，因而爆發國民黨內戰。

鄭麗文人馬由副黨魁季麟連帶頭砲轟立法院長韓國瑜，狠批韓國瑜「賣黨求榮」，不挺鄭麗文版（一．二五兆元亂刀砍為三千八百億），嗆聲開除韓國瑜黨籍（韓為不分區，若開除黨籍，院長、立委都失去）。趙少康聲援韓國瑜，嗆聲要開除韓先開除他，應開除的是季麟連；鄭麗文黨中央發長文批趙，把韓、趙一鍋端，掩護刀斧手季麟連。鄭黨中央批趙八千億「美國走狗」、趙則回批鄭三千八百億「中共走狗」…。狗咬狗全黨毛！

不過，看狗相咬更要慎防鄭麗文「拖刀計」，挺鄭黨中央擋軍購、毀國防的中共派藍委約十六個、只佔五十二藍委三成，鄭麗文居劣勢的鬥爭伎倆就是鬧開鬧大，待背後中共主子來援，策略就是以黨內少數中共派牽制住軍購案、再耍狠祭黨紀壓制多數，結合白八，以拖為阻，實質癱廢，達成北京當局交代的擋軍購、毀台灣國防任務。

習鄭會後，看來鄭麗文更堅定當中共卒子，她訪美拉抬自己，卻連「譜」都沒就宣稱要見「川普」總統，說明習近平在習鄭會的「善意」，要川普「反台獨」。她大言不慚、謊言欺世如家常便飯，但她稱要把習近平的話傳給川普，難道她是中共「地下大使」？否則，習近平要傳話川普，川習熱線、謝鋒等管道多多，何必鄭麗文雞婆？

一個問號︰若開除韓國瑜、趙少康等，國民黨剩下什麼？答案︰剩下鄭麗文、季麟連、傅崐萁們成為中共「在台民革」，鄭麗文即可帶麾下人馬，回歸祖國、與叛徒民革合併，一起禍國殃民、一起當走狗尾巴搖呀搖！

（作者為資深媒體人）

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