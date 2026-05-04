自由廣場》加速改革 「三班護病比」宜早入法

◎ 葉昱呈

國際護師節將至，除向第一線護理人員致敬，更應正視人力不足的結構問題。此議題不僅牽涉人力配置，更與病人安全、醫療品質及醫療體系韌性密切相關。近年來，社會各界對「三班護病比入法」已有高度期待，針對衛福部規劃兩年緩衝期，是否仍有調整空間，筆者分析如下：

首先，三班護病比並全新的制度設計，而是將既有政策進一步法制化。主管機關已公告相關標準，醫療機構亦已累積一定期間的申報、調整與執行經驗。換言之，目前修法的重點，係將既有政策提升為更明確、穩定的法規基礎，而非從零建立全新制度，若制度已有相當實務基礎，過渡期長短便可依現況再作精細評估。

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其次，過往已有相關施行前例可供參考。二〇一九年《醫療機構設置標準》增訂護病比規範時，自公告至施行期間僅有三個月，顯示若行政準備充分、配套明確，制度推動速度並非無法提升。

再者，較長緩衝期雖有助機構調適，但也可能相對延後改善護理人員工作負荷、減緩離職率及提升病患照護品質等制度效益的實現。因此，如何在「可執行性」與「時效性」之間取得平衡，應是此次修法的核心課題。

賴總統曾提出上任兩年內完成三班護病比入法的目標，護理人員亦高度關注進度。建議衛福部可於既定期限內完成修法，並評估採取分階段施行、分級上路或一年內全面實施等較具彈性的方案，以兼顧醫院調整需求與改革急迫性。

三班護病比入法的目的，不只是制度修正，更是強化醫療安全與穩定護理人力的重要工程，期盼主政者以更積極而務實的時程安排，讓改革儘早產生實質效果，回應第一線期待，也提升全民醫療保障。

（作者為衛政人員）

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