自由廣場》言論自由並不是歧視的「無敵星星」

◎ 李坤融、陳伯彥

前台北市長柯文哲因京華城案，日前被台北地院判刑十七年（仍可上訴）。妻子陳佩琪發文提及「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」引起爭議，民眾黨黨團陳智菡主任更表示這屬「言論自由」。

過去因為《殘障福利法》立定，社會以殘障作為障礙者稱呼，然而，隨著二〇〇七年法規修正為現行的《身心障礙者權益保障法》，並簽署《身心障礙者權利公約》，早將用語改為「身心障礙者」。因為原本「殘」代表損傷者是不完整、殘缺意義，意味障礙者非為正常的人，理應被社會排除。

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多年以來，障權團體就不斷主張：障礙發生並不完全來自「個人損傷」，而是來自於社會所致，包含社會環境不友善、無障礙空間不足等，強調障礙的發生並非來自個人的「殘」，而是來自社會環境所致。因此，使用「殘障」無疑是更加深這樣的思維，間接構成對於障礙文化誤解，甚是歧視。

再者，在「殘障三腳狗」預設的意識形態，是「殘障」被理解為沒用、不具備生產力角色，去傳播有障礙是需要被保護、沒有生產能力者，此等對障礙者的無能貶抑，將他們置放於需要被幫助角色，忽視社會制度支持不足的現實。

言論自由屬於憲法所保障之權利，但在保護程度上有所不同，所對應的審查標準也不同。早在二〇一八年，行政院身心障礙者權益推動小組，依身心障礙者權利公約規定，修改國內法規用語，包含修「殘障、傷殘、殘疾」等不當、歧視性用語。陳佩琪所用「殘障」一詞確屬「歧視性用語」。

遺憾的是，陳智菡將言論自由視為「無敵星星」，要求支持者「容許」此類言論。忽略此言論將加深對障礙族群的歧視，及歧視性言論較不受憲法保護的價值。若支持者抱持無所謂心態，繼續使用殘障一詞，不只否定多年來障權團體所欲改善之障礙權利價值，也強化障礙者「殘」的錯誤形象。

（作者分為臺灣障礙青年協會理事長與理事）

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