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自由廣場》從台北淪 「鼠都」 看蔣萬安治理空洞！

2026/05/04 05:30

◎ 秦靖

近期台北街頭頻上演「鼠輩橫行」奇景，市府防堵手段卻淪為反智鬧劇。公園處企圖用PU發泡劑填滿老鼠洞「滅鼠」，以為把洞堵死，老鼠就不會從旁邊挖洞竄出；面對首善之都淪為「鼠都」，環保局竟還拿投藥導致老鼠的死亡通報增加沾沾自喜。

蔣市長面對幼童與寵物誤食毒餌的疑慮，僅跳針回應「依中央核可辦法」，徹底暴露出華麗政治包裝下，蒼白無力的治理空洞。

首先，蔣市府所迷信的「精準投藥」，在國際公衛經驗中早被證實治標不治本，甚至會釀成更大災禍的過時手段。以紐約為例，二〇二三年因鼠患失控，鼠尿污染環境，導致人類感染高致死率的「鉤端螺旋體病」病例創新高。為此，紐約市長緊急任命首位「老鼠沙皇」專責治鼠，並在二〇二四年由市議會正式推動「老鼠避孕藥」法案，宣告傳統毒殺的失敗。

再看澳洲，二〇二一年新南威爾斯州爆發嚴重「鼠災」，數百萬隻老鼠啃食農作、入侵民宅。當時州政府一度急就章，企圖大規模投放高毒性老鼠藥，卻引發當地獸醫、環團與農民的強烈抗議，因為劇毒不僅會透過食物鏈無差別毒殺貓狗等寵物，更會導致猛禽與野生動物大規模陪葬。

這些血淋淋的時間點與國際教訓，都在警告北市，一味依賴傳統毒餌，不僅無法根絕鼠患，更可能將整座城市的生態與寵物、幼童推入致命陷阱。

其次，這場公衛危機，立委沈伯洋精準點出國際最新趨勢，主張使用影響老鼠繁殖賀爾蒙的藥物（老鼠避孕藥），從源頭阻斷繁殖，這正是紐約市目前積極採用的科學解方；反觀蔣萬安，身為掌握龐大行政資源的首都市長，卻提不出一套因地制宜的戰略，只能唯唯諾諾地躲在「中央核可辦法」的保護傘下。

這就是藍營積極營造的「明日之星」嗎？當市政危機兵臨城下，我們看到的不是一位展現魄力、解決問題的領導者，而是一個不敢承擔決策風險、只會照本宣科的政治偶像。難道在北市，只要「顏色對了」，配上精緻的媒體公關包裝，市長就只需微笑剪綵，遇到棘手難題一律推給中央就能安全過關嗎？

最後，治理國際級的現代化都市，不能只靠鏡頭前的溫文儒雅，更需要面對危機時的科學視野與決策擔當。蔣市長若繼續迷信「跳針卸責」的安全牌，這場失控的鼠患，終將無情咬破其華而不實的政治包裝，讓執政無能的真面目無所遁形！

（作者為教育工作者）

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