自由廣場》誰唱衰外交突破？ 台史互惠合作非撒幣！

◎ 王宏仁

賴清德總統成功抵達史瓦帝尼，在台灣社會激發國人士氣，也獲得一片肯定聲浪。然而，正當多數評論聚焦於「成功」與「突破」之際，部分輿論卻習慣性地附帶各種「提醒」與「警告」，乍看好像有些道理，實際上卻是看壞台灣的外交處境，正在誤導台灣社會對國際局勢的判斷！

首先，中國官方的批評，已經失去了基本的理性。無論是中國外交部還是國台辦，都以「偷渡式外竄」、「國際笑柄」等情緒性字眼回應。然而，「偷渡」一詞本身即涉及違反法律規範的行為，問題在於，賴總統此行究竟違反了哪一項國際法？事實恰恰相反，此次訪問是應恩史瓦帝尼三世邀請所進行的國是訪問，程序正當、性質明確。反倒是中國透過政治與經濟威脅，迫使第三國臨時撤銷飛航許可，這種做法才是對國際慣例的破壞。當一方先行干預他國主權決定，卻在事後以道德語言反過來指控他人，這種論述本身就暴露出其邏輯的錯誤與矛盾。

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其次，有評論擔心，此類出訪模式是否會「常態化」，進而增加台灣對邦交國的依賴，甚至引發對方提出更多的經濟要求。這類說法實際上隱含一種對邦交國的刻板印象，彷彿這些國家只是精於算計、隨時準備在兩岸競爭中牟利。今日的台灣外交，其實更強調的是具體合作與雙向收益。例如台灣品牌里仁與史瓦帝尼農產品的聯名開發，正是一種以市場機制促進雙方利益的模式。類似的合作，也可見於帛琉的觀光與醫療合作，以及巴拉圭在農業技術與供應鏈上的互補關係。換言之，台灣確實需要投入資源經營外交，但這並不等同於單方面付出，更不是可以用「金錢交換承認」來簡化雙邊關係。

最後，關於所謂「蝴蝶效應」的擔憂——亦即這次出訪是否會刺激中國進一步加大對台封鎖，甚至在未來的川習會中將台灣作為談判籌碼——同樣值得冷靜看待。這類推論往往預設中國具備近乎無限的施壓能力，卻忽略國際政治的互動本質。

現實是，任何中國的霸凌行為一旦超過某個臨界點，便會引發反作用力。此外，北京若試圖以相同手段對美國施壓，本身就是對權力結構的誤判。尤其在川普總統有別於過去的領導人風格的情況下，期待透過威脅利誘就可以迫使美國在台灣議題上讓步，恐怕只會適得其反。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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