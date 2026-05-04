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社論》軍購案不應淪為「狗咬狗」鬧劇

2026/05/04 05:30

國民黨副主席季麟連（右）上週在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發軒然大波。（資料照）國民黨副主席季麟連（右）上週在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發軒然大波。（資料照）

國民黨主演的軍購案，是一齣「以拖待變」的歹戲；但近日因支持不同軍購版本引發的藍營內鬥，所謂「CIA走狗」與「中共走狗」互咬，卻是精彩的宮鬥戲。但是對台灣人民而言，這齣「狗咬狗」的鬧劇不但沒有娛樂效果，反而愈看心情愈沉重，軍購案攸關台灣安全，卻淪為藍營政客討好境外敵對勢力的貢品；尤其，當年大喊反共的部分退休軍方人士，如今竟成為吹捧解放軍強大的紅統大將，令人對台灣感到憂心。

誠然，從國民黨的路線演變與在立院席次優勢來看，反對軍購案是必然之舉。在本屆立法院，國民黨取得五十二席，成為國會第一大黨，只比民進黨多一席，本來無法為所欲為，但加上民眾黨八席與親藍的二席無黨籍立委自甘附和，乃掌握國會過半席次，造成民進黨的法案、預算幾乎遭到全面封殺。其次，在路線上，國民黨從二千年被政黨輪替後，至今只有八年執政，卻有十八年淪為在野黨，對百年大黨情何以堪。爭取重返執政，本應由為選民創造福祉，強化國家安全著眼，但國民黨對日漸疏離台灣本土，並未深刻反省，反而由總統敗選的連戰帶頭訪中，以舉辦連胡會沾沾自喜，從此國民黨的親中態度毫不遮掩，與堅持台灣主權獨立的民進黨形成毀滅式的對抗，本屆立法院更是結合民眾黨對民進黨政府展開全面封殺，展現一種寧可受中共統治也要拉下民進黨的零和對抗。而親中路線在鄭麗文當選國民黨主席之後，更是向紅統、急統邁進，兩蔣相傳的反共路線至此蕩然無存。因而，當民進黨政府提出一．二五兆元國防特別預算，有助台灣未來數年更有效建置威懾力，包括一體化防空及飛彈防禦系統，無人載具以及無人機等其他能力，將使台灣國防有脫胎換骨的蛻變，中共若貿然犯台，必須付出慘痛的代價，因此在鄭麗文帶領下已淪為中共在台支部的國民黨自然反對到底。總之，國民黨從反共到親共、舔共，對可以強化台灣安全的軍購案，當然成為藍營的眼中釘，勢必拔除而後快。

然而軍購案不但攸關台海和平，甚至是美、日打造「自由開放的印太」戰略構想的成敗關鍵。國民黨可以無視中共軍機、艦的侵門踏戶，對於企圖封鎖台灣的圍島軍演無感，甚至如鄭麗文之流所言，解放軍此舉是在保護台灣，「習近平對台灣好都來不及了，怎會想打你呢！」但以美國為主的國際友人深知台灣不但地緣政治的角色日益重要，在攸關全球科技產業的發展上，更擁有不可或缺的完整供應鏈，台灣一旦陷入戰火，將是全球的一大災難，因此協防台灣，並力促台灣擔負自我防衛的責任，成為民主世界的重要課題。再者，台灣民眾對中共擾台非常反感，強化國防是主流民意。因而必須面臨選舉與美國壓力的藍委，不能擺出全面封殺軍購的蠻橫態度，從現實考量，乃在零與一．二五兆元之間作出妥協，乃有「三八〇〇億元＋N」到八、九千億元之爭，終於爆發國民黨的內鬥。

國民黨中央對軍購案採取以拖待變、「金額最小化」的立場，不但國內民意反彈，美國政界與智庫也漸不耐，對國民黨提出強烈的批判，而疑台論的聲音也逐漸出現。前美軍退役海軍少將史都德曼日前強調，國民黨不斷阻礙國防預算的行為，已讓美方對台灣的信任受到侵蝕，「傷害已經發生且恐持續惡化」。他並質疑，「台灣連自己的防衛都不願，我們又為什麼要？」美國退役海軍少將蒙哥馬利也示警，台灣倘若不在五月中「川習會」前通過國防特別預算，恐淪為這場美中峰會的「菜單」，對美台關係毫無益處。這些國際友人的善意提醒能否喚醒國民黨，顯然並不樂觀，因為國民黨內鬥的根源主要來自黨主席鄭麗文欲藉此鞏固黨權，以及凸顯鄭習會後成為紅色代理人的地位。因此鄭表面稱「尊重黨團自主」，實際上卻強推「三八〇〇億元＋N」版本，並由黨副主席季麟連在中常會上指責立法院韓國瑜「賣黨求榮」，揚言將韓開除黨籍。而國民黨文傳會主委尹乃菁更公開指責，認為不能讓美國予取予求，超過三八〇〇億元，就是抱美國大腿，是親美派、中情局（CIA）走狗。前中廣董事長趙少康則反駁稱，主張三八〇〇億元的可以說是中共的走狗？換言之，國民黨內的「軍購之亂」，衍變成「走狗互咬」，顯然是黨主席鄭麗文的紅色妄想症所致，鄭與習近平見面後即不斷自我膨脹，甚至妄想可以得到諾貝爾和平獎，並在訪美之行希望見到美國總統川普。美華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝則批評鄭想見川普的想法，是「不切實際、欠妥考量且荒謬」，將助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的利益毫無益處。

軍購案是台灣站在民主世界一邊，並且願意自我防衛的重要宣示。遺憾的是，審查國防特別預算先是歹戲拖棚，繼之鬧劇頻傳。站在台面上的反軍購案人物，鄭麗文、季麟連等，一是從台獨變藍再變紅；一是陳水扁執政時受到提拔的「綠色將軍」，退役回到國民黨卻比誰都紅。在這種政治投機分子的主控下，台灣安危成為政黨惡鬥，以及藍營狗咬狗的籌碼，這才是台灣安全的隱憂。

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