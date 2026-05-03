自由廣場》三腳狗斑斑vs.三隻手貪污犯

◎ 李欣芬

前民眾黨主席柯文哲因京華城等案，一審被判刑十七年，夫人陳佩琪抱屈卻扯到賴總統領養的「斑斑」，臉書發文「柯文哲在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，引發爭議。

「斑斑」是賴清德二〇二四年領養的流浪狗，因踩到捕獸夾截肢。牠如今被養在總統官邸，有總統一家人及副總統蕭美琴、前總統蔡英文的疼愛，他們會送牠牛肉乾等小零食，以及玩具。

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柯文哲雖如陳佩琪所說「我的先生，一個當了廿五年的重症醫師、八年首都市長、五年創黨的黨主席」，但柯在市長卸任後，京華城、北士科等五大弊案纏身，被羈押土城看守所一年，如今戴著電子腳鐐，以防逃跑。

假日前往人潮擁擠的百貨公司購物時，常聽見廣播：「大家要小心三隻手！」，指的就是竊賊、扒手；而身為市長卻貪污納賄，同樣亦是三隻手。柯文哲因京華城貪瀆案，一審被判刑，是法院認證的「三隻手貪污犯」。

斑斑雖是條三腳狗，但牠活得坦蕩蕩，牠不會說謊、不會貪污，也不會騎飛輪收錢，更不會看豪宅、半夜去ATM存錢。脖子上雖繫著狗鍊，但隨時可取下。柯文哲雖曾身為醫生、市長，但貪欲導致伸出「三隻手」巧取豪奪；雖是正常兩隻腳，但戴著電子腳鐐，除非入獄服刑，否則是無法移除的！

可見肢體的殘障不是殘障，心理的殘障才是真問題！所以戴腳鐐的貪污犯，是無法與第一犬斑斑相提並論的。

（作者為台灣教授協會會員）

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