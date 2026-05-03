自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣「農村工廠」還有機會發展嗎？

2026/05/03 05:30

◎ 周祝瑛

最近到彰化訪友，才知道農村的在地中小企業，如何在新的土地政策中，卡在環保、農田、廠房退縮等合法化過程的掙扎。由於地方政府缺乏主動協調企業主與農地擁有人的土地迴旋機制，導致不少企業不再繼續投資發展，打算吹熄燈號，影響農村在地就業的前景，令人擔憂。

過去半個世紀，台灣中小企業的發展，出現許多從農田中長出來的「農地工廠」，在時代的轉輪下顯得突兀，需要政府在環保與農田維護等方面予以規範。只是這些歷史包袱，不是一朝一夕或一紙法令就可迎刃而解，許多國際上成功的案例，都需政府主動出面協調，花幾代人的努力完成。

二〇一九年立法院公布的《工廠管理輔導法》第廿八條之十：取得特定工廠登記後，得依法進一步辦理土地變更為適當使用分區或使用地類別。此法一出，讓全台非都市地帶的數十萬中小企業廠房面臨拆解的危機。尤其二〇二一年的《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》，更形成「卡關」多數企業的關鍵規則，都定得很細。這些被中小企業戲稱「公務員在冷氣房想出來的點子」，包括：涉及原廠房與隔壁鄰地的協調與租借，附近道路及綠帶等地權整合問題。只要有一塊土地談不下來，整體計畫就可能卡住。

據經濟部統計，截至去年，全國已申請納管的三萬多家既有未登記工廠，其中符資格者兩萬多家。這一群企業，就是目前「原本在農地或非合規用地上經營，現在必須面對合法化改善計畫的一群。其中已取得特登的比例，約占納管工廠的三成左右，其餘仍處在難以合法化的困境中。迄今，真正提出用地計畫申請者與送件率甚低，原因在於：後段用地變更與合法化成本等審查標準不一致。尤其是廠房隔離綠帶／設施比例要求中，申請面積未達二公頃者，隔離綠帶或設施面積原則上不得少於申請面積的卅％；若位於農產業群聚地區，毗鄰農地一側又受限必須規劃至少一．五公尺隔離綠帶。這對本來土地就十分破碎、鄰地又不是自己所有的工廠而言，申請可謂雪上加霜，亟需正視與解決。

（作者為前政大教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書