自由廣場》卡軍購刪必要戰力 台灣怎應付現代戰？

◎ 劉希文

藍營最近吵吵鬧鬧，把國防特別條例圍繞在三八〇〇億與八千億的選擇，然而，此二選項都忽略一個核心問題：「把台灣的必要戰力刪除掉，結果會怎樣？」藍白委審預算只談財政紀律，這個核心問題居然從來不問；但關乎小老百姓的生命財產安全，你我不能不關心！

藍白至今仍拒絕批准C5ISR的預算（約七四〇億近六％），而中共擁有「體系作戰」，就是用AI協助所有的武器調度，對決之下，台灣就顯得很遲緩；好像比賽羽球沒吃飯，動作緩慢接不住殺球；在戰場上就是防線迅速被攻破，還等不到美軍馳援就會守不住！國防部也明白指出，這不是可有可無的零件，而是攸關整體戰力運作的核心能力。

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自波灣戰爭以來，美軍就證明將導航、通訊、偵察「封裝」在一起，戰力會整合出非線性的成長。這套設備就像是作戰系統的大腦，指揮手腳。如果台灣沒有C5ISR，單憑著海馬士、飛彈等單項武器，作戰反應將太過遲緩，在摧毀對方之前可能就被摧毀！於是，C5ISR成了現代戰場上的必要設備。

無人機產業的預算也不通過。藍白委說改編在年度預算，但那樣就沒有產業要的多年穩定預期，難以養成無人機產業的生產線，將導致戰場上無人機用盡不足的窘境！

美國兵棋推演早就看到這兩個環節。台海安全是美國印太戰略的重要一環，而中共逐年增加國防預算，美促台通過一．二五兆「全部」的國防特別預算，補足防衛缺口。AIT谷立言處長、印太司令帕帕羅上將、還有好幾團的國會議員，都一再提醒這一．二五兆「全部」都必要！

沒人願意看到台灣必要武器不到位，兵推已顯示：那樣的困窘將慘不忍睹！但願我們小老百姓的關心，能喚醒藍白委注意到軍購的這個核心問題。

（作者為台中的大學哲學教授）

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