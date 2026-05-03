自由廣場》主權不能當籌碼 台灣拒成川習會菜單

◎ 再米

川習會還未登場，北京已急著把台灣推上談判桌。中國外交部長王毅在與美國國務卿魯比歐通話時，稱台灣是美中關係的最大風險點；日本學者峯村健司也示警，不排除公開協議之外另有「台灣密約」。所謂密約仍只是外界推測，但北京把台灣推向美中談判桌的動作，已經擺在眼前。

危險不在美中對話本身。大國之間本來會談經貿、安全，也會試探彼此底線；問題在於，當北京把台灣稱為核心利益，又要求美方作出「正確抉擇」，台灣就不能假裝自己只是旁觀者。若台灣前途被放進公開文件之外的默契，台灣人民恐怕只能在事後才知道，別人替自己談了什麼。

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台灣內部政治人物的語言也不能輕忽。國民黨主席鄭麗文支持美國總統川普說出「反對台灣獨立」，或許想表達兩岸降溫，卻等於先把北京希望華府說出口的話，搬進台灣政治場域。這不是務實外交，而是讓北京更容易拿台灣人的話，反過來要求華府後退。

或許有人會說，台灣不能天真，大國政治本來就是利益交換。現實政治不能假裝不存在，但現實不能拿來取消台灣人的發言權。務實不是自我消音，和平也不是把主權交給別人管理。台灣可以期待美中少一點對抗，但不能讓別人拿「穩定」當理由，先替台灣安排好答案。政黨可以對外交流，但不能讓自己的對外表態，變成北京壓低台灣聲音的材料。

美國國務院先前已表明，兩岸有意義的交流應聚焦北京與台灣民選政府之間不設前提的對話。這個立場也提醒台灣：台灣的事，不能繞過台灣人民；要談兩岸，也不能把台灣民選政府排除在外。台灣不必恐慌，但不能等別人談完，才發現自己的前途已被寫進別人的盤算。川習會可以談很多事，唯獨不能把台灣放上菜單，讓台灣人民只能在會後聽結果。

（作者為退休人士）

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